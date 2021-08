LHV Group viis lõpuni investeeringu Bank Northis osaluse omandamiseks

English Estonian

AS LHV Group viis lõpuni tehingu, millega investeeris 4,455 miljonit naela Ühendkuningriigi panka Bank North (varasema nimega B-North) ja omandas ettevõttes 9,9% osaluse. Bank North kaasas edukalt vajaminevad investeeringud A-seeria rahastamisvoorus ja sai pangalitsentsi Ühendkuningriigi järelevalveasutuse Prudential Regulation Authority poolt (AWR ehk väljastatud piirangutega).



Lisaks AS-le LHV Group investeerisid Bank Northi ka AS LHV Varahalduse poolt juhitavad pensionifondid. Lisaks osalesid esimeses investeerimisvoorus investorid nagu Skipton Building Society, Channel 4 Ventures ja Greater Manchester Combined Authority. Rahastus toetab Bank Northi tehnoloogia arendamisel ning annab vajaliku kapitali laenutegevuste alustamiseks.



LHV Groupi investeeringut suurusega 4,455 miljonit naela rahastatakse esimese taseme põhiomavahenditest. Investeering vähendab lühiajaliselt LHV Groupi kapitalipuhvreid, ent kuna Bank Northi kasumlikkuse eesmärgid on sarnased LHV Groupi eesmärkidele, on selle tulemused eraldi investeeringuna positiivsed. Investeering on arvesse võetud LHV Groupi 2021. aasta uuendatud finantsplaanis. Tehingu järel valitakse LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu Bank Northi nõukogu liikmeks.



AWR-panganduslitsentsi saamisega muutub 2018. aastal asutatud finantsettevõte Commercial and Northern Ltd nüüd Bank Northiks. Seda arendatakse Ühendkuningriigi ettevõtete laenuturgu teenindavaks kohalikuks pangaks, mis vastab peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele.



Bank Northi ärimudel on ainulaadne, põhinedes sujuvalt integreeritud pilvepõhisel pangandustehnoloogial, mille platvormil asuvad piirkondlikud üksused, kus kogenud pankurid pakuvad ettevõtetele rahastamist kuni kümme korda kiiremini kui valdkonna standard Ühendkuningriigis. Detsentraliseeritud mudel võimaldab kohandamist iga kliendi asjaolude järgi, kohalikku otsustamist ja kohalikku täitmist – erinedes Ühendkuningriigi tugevalt tsentraliseeritud ja standardiseeritud pangandussüsteemist.



Bank North plaanib avada oma esimese laenamisüksuse Manchesteris käesoleval aastal, enne üle kogu Ühendkuningriigi toimuvat juhitud väljaarendamist. Üksus alustab laenude andmist 2021. aasta oktoobris. Rohkem teavet on leitav aadressil: https://b-north.co.uk/.



LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

"Kogenud meeskonna ja suurte kasvuambitsioonidega Bank Northil on tugev valmidus äritegevuse alustamiseks ning selle eesmärk on raputada 150 miljoni naelas suurust Ühendkuningriigi VKE-dele laenamise turgu. Haarasime sellest investeerimisvõimalusest, et laiendada LHV kohaolu Ühendkuningriigis ning vahetada teadmisi LHV ja Bank Northi vahel. LHV eesmärk on parem ligipääs finantsteenustele ja kapitalile ning me näeme selgeid paralleele Bank Northi ja LHV panga senise teekonna vahel. Bank Northi plaan pakkuda kohalikele VKE-dele laenusid konkurentidest tõhusamalt, kombineerides parimad tehnoloogilised lahendused suhtepangandusega, on suure kasvupotentsiaaliga ärisuund, nagu LHV on näidanud. See teenus on pandeemia mõjudest taastumise ajal Ühendkuningriigi ettevõtete seas nõutud."

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.







Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee