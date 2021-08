IBA annonce ses résultats du premier semestre 2021

English French

CROISSANCE DES VENTES DE 25 % ET FORTE AMÉLIORATION DU REBIT EN RAISON D’UNE ACTIVITÉ ACCRUE ET D’UNE CONVERSION ACCÉLÉRÉE DU CARNET DE COMMANDES

BILAN SOLIDE AVEC EUR 69 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE

CERTIFICATION B-CORP EN RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES PARTIES PRENANTES

Louvain-La-Neuve, Belgique, 25 août 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2021.

​ S1 2021​

(EUR 000)​ S1 2020​

(EUR 000)​ Variation​

(EUR 000)​ Variation​

%​ Ventes nettes​ 137 183​ 109 733​ 27 450​ 25,0%​ PT et Autres Accélérateurs​ 110 758​ 85 541​ 25 217​ 29,5%​ Dosimétrie​ 26 425​ 24 192​ 2 233​ 9,2%​ REBITDA​ 5 745​ -3 983​ 9 728​ ​ % des ventes​ 4,2%​ -3,6%​ ​ ​ REBIT​ 674​ -9 940​ 10 614​ ​ % des ventes​ 0.5%​ -9.1%​ ​ ​ Résultat avant impôts​ -843​ -11 826​ 10 983​ ​ % des ventes​ -0,6%​ -10,8%​ ​ ​ RÉSULTAT NET​ -1 935​ -12 043​ 10 108​ ​ % des ventes​ -1,4%​ -11,0%​ ​ ​ ​

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Le premier semestre a vu une croissance impressionnante des ventes et l’attention soutenue que nous avons portée à la mise en œuvre opérationnelle a débouché sur une forte amélioration du REBIT. Bien que les défis posés par la COVID-19 continuent d’avoir une incidence, la résilience du Groupe est évidente. En effet, avec une très forte prise de commandes pour la division Autres Accélérateurs et une bonne dynamique pour les divisions Protonthérapie et Dosimétrie, nous sommes confiants dans le maintien de nos bonnes performances au second semestre et au-delà. »

« D’un point de vue régional, l’Asie reste une zone qui revêt une importance stratégique primordiale pour IBA, mais nous avons également réalisé des progrès dans d’autres zones géographiques avec de nouvelles ventes aux États-Unis et sur les marchés émergents. Par ailleurs, nous voyons un potentiel pour IBA dans le secteur en pleine expansion de la théranostique et notre position ne cesse de se développer sur ce marché prometteur. Enfin, notre engagement ferme en faveur d’une approche axée autour de nos parties prenantes et de la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance est illustré par notre récente certification B-Corp. »

« Grâce à notre bilan de plus en plus solide, IBA va poursuivre ses investissements dans les technologies du futur, tout en recherchant des opportunités de développement d’activités pouvant générer de la valeur dans l’optique d’une croissance durable à long terme. »

Résumé financier

Revenus totaux du Groupe pour le premier semestre 2021 d’EUR 137,2 millions, soit une hausse de 25 %, principalement en raison de l’augmentation de l’activité et à la conversion du carnet de commandes par rapport à la même période l’année précédente

Amélioration de la marge brute de 1,1 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2020, grâce à notre offre de produits et à une gestion rigoureuse des coûts

Prises de commandes d’EUR 78,8 millions pour le segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs, avec des revenus en hausse de 29,5 % pour atteindre EUR 110,8 millions, grâce à l’amélioration de la conversion du carnet de commandes

Les revenus des équipements de la division Protonthérapie ont fortement augmenté, de 129 %, pour s’élever à EUR 24 millions en raison de la conversion du carnet de commandes qui s’est fortement accélérée.

Les revenus générés par les équipements de la division Autres Accélérateurs ont augmenté de 62 % pour atteindre EUR 30,1 millions. Ils illustrent des prises de commandes, une production et une conversion du carnet de commandes ininterrompues.

Performances soutenues pour la division Dosimétrie avec d’importantes prises de commandes d’EUR 26,8 millions, pour atteindre le même niveau que l’année dernière et un chiffre d’affaires en hausse de 9,2 %, à EUR 26,4 millions au cours du premier semestre 2021

Performances stables de la division Services, les centres restant pleinement opérationnels

Le carnet de commandes en équipements a atteint un niveau record d’EUR 429 millions, tandis que le carnet de commandes global en matière d’équipements et de services reste élevé, à EUR 1,1 milliard.

REBIT positif du premier semestre 2021 d’EUR 0,7 million (1er semestre 2020 : perte d’EUR 9,9 millions) illustrant la poursuite d’une forte reprise

Les pertes nettes totales du Groupe s’élèvent à EUR 1,9 million (1er semestre 2020 : perte d’EUR 12 millions).

Bilan solide avec EUR 69 millions de trésorerie nette (EUR 65 millions à fin 2020) et une position de trésorerie nette (non auditée) de plus d’EUR 110 millions à la date de cette publication

Programme de rachat d’actions 2021 lancé à la fin du mois de juin 2021 pour un total de 250 000 actions

Résumé des activités

Obtention de la certification B Corporation (« B Corp ») en juin

Sélection du Proteus ® ONE* par Advocate Radiation Oncology pour un nouveau centre de protonthérapie en Floride

ONE* par Advocate Radiation Oncology pour un nouveau centre de protonthérapie en Floride Dans la division Autres Accélérateurs, 14 ventes ont été enregistrées au cours de ce premier semestre ainsi que trois ventes supplémentaires après la clôture de la période. Ces excellentes performances sont dues à la croissance dans de nouvelles zones géographiques et au renforcement du leadership d'IBA sur le marché.

Une nouvelle installation en Protonthérapie et 13 installations d’Autres Accélérateurs ont pu commencer au premier semestre malgré la pandémie.

Lancement d’un nouveau cyclotron à haute énergie, le Cyclone ® IKON, avec une meilleure disponibilité des produits radiopharmaceutiques théranostiques

IKON, avec une meilleure disponibilité des produits radiopharmaceutiques théranostiques Élargissement de la collaboration avec NorthStar Medical Radioisotopes pour permettre la disponibilité à l’échelle mondiale du radioisotope de diagnostic technétium-99m (Tc-99m)

Lancement du consortium mondial DynamicARC®1 pour le déploiement de la Proton ARC thérapie

Événements marquants après la période

En août, le premier paiement a été reçu pour une solution Proteus ® PLUS* à cinq salles en Chine.

PLUS* à cinq salles en Chine. Après la clôture, le Groupe a signé trois nouveaux contrats pour la vente de nouveaux équipements Autres Accélérateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du sud.

En juillet et en août, le Groupe a poursuivi son programme de rachat d’actions. En date du 20 août 2021, le Groupe a acheté 141 794 actions propres supplémentaires depuis le 30 juin 2021.

En août, IBA a annoncé lancement d'un essai clinique comparatif aléatoire réalisé par plusieurs institutions et mené à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires industriels et universitaires. Le consortium mènera l'essai "ProtectTrial" pour le cancer de l'œsophage dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant une approche fondée sur un modèle prédictif pour l'utilisation de traitements par protonthérapie pour le cancer de manière plus générale.

***FIN***

Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présenteront les résultats du premier semestre lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera aujourd’hui mercredi 25 août 2021 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 646 384 377#.

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/half-year-2021-results-press-release-and-web-conference peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

Agenda financier

ASTRO Capital Markets Day 24-27 octobre 2021 (à confirmer)

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2021 18 novembre 2021

Publication des résultats annuels 2021 24 mars 2022

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 DynamicARC® est la marque déposée de la solution IBA proton ARC thérapie actuellement en cours de recherche et développement. Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire.





Pièce jointe