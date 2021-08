Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2021

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 25. august 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første halvår 2021. Desuden offentliggør selskabet finanskalender for 2022.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi er særdeles tilfredse med eksekveringen af vores kommercielle strategi, og har nu overtaget næsten 30 Rabipur/RabAvert og Encepur markeder fra GSK. I forbindelse med overtagelsen var vores mål at standse det historiske tab af markedsandele, som skete inden vores overtagelse af produkterne, og gradvist øge dem igen, samtidig med at vi ville øge kendskabet til Bavarian Nordic blandt læger og øvrigt sundhedspersonale. Vi er glade for nu at have opfyldt alle disse mål, på trods af at markederne fortsat er præget af COVID-19. Både rabies- og TBE-markedet lider under det lave antal internationale rejser samt en begrænset tilgængelighed hos læger for andre typer vaccinationer end COVID-19 i visse markeder. Som direkte følge heraf præciserer vi vores finansielle forventninger for 2021 til den nedre ende af det tidligere udmeldte interval.

I løbet af året har vi endvidere modtaget nye ordrer på vores ebola- og koppevacciner og har gjort væsentlige fremskridt i udviklingen af vores pipeline, i særdeleshed med påbegyndelsen af fase 2 med vores COVID-19 vaccinekandidat, ABNCoV2, efter at have rapporteret meget lovende kliniske resultater. Den nyligt indgåede aftale med det danske sundhedsministerium er en vigtig blåstempling af teknologien og af Bavarian Nordics kompetence til at udvikle en lovende boostervaccine mod COVID-19. Finansieringsaftalen vil, i tillæg til vores eget økonomiske bidrag til at udvikle programmet gennem fase 2, være tilstrækkelig til, med nuværende planer, at gennemføre udviklingen af ABNCoV2 frem til godkendelse. Vi ser frem til at rapportere fase 2 resultater for vaccinen samt afgørende resultater fra human challenge-forsøget med RSV-vaccinen senere på året.”

Finansielle hovedpunkter

Den samlede omsætning i første halvår var DKK 905 mio. bestående af DKK 877 mio. fra det kombinerede salg af produkter og DKK 28 mio. fra kontraktarbejde.

Omsætningen i andet kvartal udgjorde DKK 370 mio. bestående af DKK 146 mio. fra salg af Encepur, DKK 127 mio. fra salg af Rabipur/RabAvert, DKK 89 mio. fra salg af Mvabea til Janssen og DKK 8 mio. fra kontraktarbejde.

Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et underskud på DKK 8 mio. i første halvår.

Stærk finansiel position på DKK 2.208 mio. ved udgangen af halvåret, eksklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 243 mio. og efter fratræk af belånte obligationer

De finansielle forventninger til helåret fastholdes i den nedre ende af de tidligere udmeldte intervaller som følge af den fortsatte COVID-19 påvirkning på markederne for rabies- og TBE-vacciner. Således ventes en omsætning på ca. DKK 1.900 mio. og et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på ca. DKK 100 mio. Likvider ved årets udgang forventes at være ca. DKK 1.400 mio.

DKK mio. Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2021 forventet Omsætning 370 700 905 1,065 ~1,900 Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) (9) 197 (8) 839* ~100 Likvider 2.208** 2.380 2.208** 2.380 ~1,400

* * EBITDA var i første halvår 2020 positivt påvirket af salget af Priority Review Voucher (DKK 628 mio.).

** Fratrukket belånte obligationer

Begivenheder i andet kvartal

I april offentliggjorde selskabet nye prækliniske resultater for COVID-19 vaccinekandidaten, ABNCoV2, der bekræftede vaccinens potentiale til at yde bred beskyttelse mod SARS-CoV2 virusvarianter.

I april modtog Bavarian Nordic ny ordre fra Janssen på produktion af yderligere ebolavacciner. Ordren har en værdi på ca. USD 28 mio. og vil blive produceret og leveret i løbet af 2021. Johnson & Johnson-vaccinen, der dels består af Mvabea ® fra Bavarian Nordic, blev desuden prækvalificeret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvilket i kombination med EU-godkendelsen i 2020 vil hjælpe med at fremskynde godkendelse i lande, hvor ebola er en vedvarende trussel mod folkesundheden.

fra Bavarian Nordic, blev desuden prækvalificeret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvilket i kombination med EU-godkendelsen i 2020 vil hjælpe med at fremskynde godkendelse i lande, hvor ebola er en vedvarende trussel mod folkesundheden. I maj udnyttede den amerikanske regering den sidste option på USD 12 mio. under den samlede kontrakt på USD 202 mio. på JYNNEOS ® , som blev tildelt i april 2020.

, som blev tildelt i april 2020. I maj indgik Bavarian Nordic en aftale med Dynavax om markedsføring og distribution af deres HEPLISAV B® hepatitis B vaccine i Tyskland

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I august indgik Bavarian Nordic en aftale med det danske sundhedsministerium om finansiering af den videre udvikling af ABNCoV2 som en COVID-19 boostervaccine. I henhold til aftalen vil Bavarian Nordic kunne modtage op til DKK 800 mio.

I august påbegyndte Bavarian Nordic et fase 2 klinisk forsøg med ABNCoV2 med henblik på at undersøge vaccinens potentiale som en universel boostervaccine for personer med eksisterende immunitet fra tidligere COVID-19 vaccination eller sygdom.

I august blev foreløbige resultater fra det første forsøg i mennesker med ABNCoV2 rapporteret. Resultaterne viste, at vaccinekandidaten var veltolereret og fremkaldte en kraftig antistofrespons, der var højere end det, der er rapporteret for de godkendte vacciner. Endvidere vistes høje neutraliserende antistofniveauer mod SARS-CoV2 virusvarianter, herunder også Delta-varianten.

Selskabet har i dag offentliggjort finanskalender for 2022, der kan findes på side 8 i denne rapport.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen Mvabea®, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine baseret på en indlicenseret, kunstig viruslignende partikelteknologi. Vaccinekandidaten, ABNCoV2, undersøges for øjeblikket i kliniske forsøg. For yderligere information besøg www.bavarian- nordic .com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

