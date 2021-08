NordPass Business lance le Scanner de détection des violations de données

English French German

LONDRES, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gestionnaire de mots de passe NordPass Business lance une nouvelle fonctionnalité appelée Scanner de détection des violations de données (Data Breach Scanner). Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité conçue pour aider les utilisateurs à détecter si des e-mails ou des domaines de leur société ont fait l'objet d'une violation de données. La fonction vise à permettre aux propriétaires et administrateurs d'organisations NordPass Business de prendre les mesures appropriées si leur société a été victime d'une violation de données.



Le Scanner de détection des violations de données de NordPass Business est disponible depuis le tableau de bord de sécurité. La vue de base fournit également le nombre total de violations ainsi que le nombre de violations de niveau élevé et faible ainsi qu'un graphique détaillé de l'historique des violations.

Les résultats de l'analyse fournissent toutes les informations nécessaires : adresses e-mail affectées, niveau de risque, ainsi que les violations actives et autres.

Le Scanner de détection des violations de données fonctionne en analysant le Web pour identifier les bases de données contenant des fuites d'informations et en comparant les données d'une base de données avec les données stockées dans votre coffre-fort NordPass. Les membres dont les adresses e-mail ont été compromises en raison d'une violation de données peuvent être informés par le propriétaire de l'organisation ou un administrateur de la solution.

Si l'un des e-mails ou domaines de la société a été compromis, il est recommandé de prendre des mesures immédiates et a minima de modifier les mots de passe associés aux éléments violés.

Plus tôt cet été, NordPass Business a présenté la fonctionnalité Journal d'activité (Activity Log). Il s'agit d'un endroit unique au sein du panneau d'administration de NordPass Business où les propriétaires de solutions ainsi que les administrateurs peuvent voir un résumé des actions réalisées par les membres de l'organisation. C'est un moyen pratique d'avoir une vision claire des actions qui ont été réalisées et par qui, en même temps.

En outre, NordPass Business a également lancé NordPass Enterprise, un nouveau niveau du produit. Bien qu'il soit mieux adapté aux grandes entreprises et organisations, il pourrait également être utilisé pour les petites et moyennes entreprises ayant des besoins avancés.

