YRITYSTEN SOSIAALISEEN MEDIAAN PANOSTAVA MYSOME OSAKSI ILKKA-YHTYMÄÄ



Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 25. elokuuta 2021 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden sosiaalisen median markkinointipalveluihin keskittyvästä MySome Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien markkinointipalvelujen valikoimaa.



MySome Oy on sosiaalisen median toimisto, joka kasvattaa yritysten liiketoimintaa sisältöjen suunnittelun ja tuotannon, graafisen työn, valokuvauksen ja kohdennetun mainonnan keinoin sosiaalisessa mediassa. Yhtiö on perustamisestaan 2017 saakka tehnyt tuloksekasta kasvua ja sen liikevaihto viime vuonna oli 1,3 milj. euroa. MySome Oy:n tytäryhtiö Siliä Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 0,5 milj. euroa.



- Sosiaalisen median toimisto on erinomainen lisä I-Medioiden ja sen tytäryhtiöiden markkinointipalvelujen kattavaan valikoimaan. Saamme MySomen myötä konserniimme lisää Suomen parasta someosaamista ja 27 huippuammattilaista. Mahdollisuudet kehittää uutta liiketoimintaa esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin palveluita tarjoavan tytäryhtiömme somessa.comin ja MySomen yhteistyön kautta ovat mielenkiintoiset, iloitsee I-Medioiden media- ja markkinointipalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.



- MySomen jatkuvalaskutteisten palveluiden piirissä on tällä hetkellä yli 100 asiakasta. Haluamme kasvaa merkittävimpien kuluttajabrändien somekumppanina ja tahdomme, että meidät tunnetaan Suomen johtavana sometoimistona. Tavoitteenamme on olla sosiaalisen median edelläkävijä, joka pysyy ajan hermolla myös uusien somekanavien ja -formaattien suhteen. Meille tärkeää yrityskaupassa oli ostajan ymmärrys sosiaalisen median markkinoinnin valtavasta kasvupotentiaalista ja halu jatkaa MySomen toimintaa nykyisellä konseptilla. Yrityskauppa mahdollistaakin fokuksemme säilymisen täysin sosiaalisen median markkinoinnissa, kuvailee MySomen perustaja ja toimitusjohtaja Jenni Kynnös.



Ilkka-Yhtymä jatkaa valtakunnallista kasvuaan



Medialiiketoiminnasta ponnistava Ilkka-Yhtymä on viime vuosina laajentanut toimintaansa yritysostojen myötä markkinointiin, viestintään ja markkinointiteknologiaan. Vahvat pohjalaiset juuret omaava konserni palvelee asiakkaitaan tänä päivänä valtakunnallisesti.



- Meillä on valtakunnallisesti toimintaa kymmenellä paikkakunnalla ja lisäksi kansainvälisesti viidessä maassa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. MySomen myötä konsernissamme työskentelee noin 470 markkinointi- ja viestintäalan ammattilaista. Tavoitteenamme on vahvistaa tekemistämme entisestään valtakunnallisena toimijana ja myös kansainvälisellä tasolla. Konsernin yhtiöiden yhteisen tekemisen myötä saamme leveämmät hartiat kasvun toteuttamiseen, kuvailee Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen.



Yrityskaupan vaikutuksen konsernin vuoden 2021 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 1 milj. euroa.



Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 470 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.