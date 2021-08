Kering - Lancement d'un programme de rachat d'actions

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25.08.2021

LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Kering annonce son intention de racheter jusqu’à 2,0 % de son capital social au cours des 24 prochains mois dans le cadre de son Programme de Rachat d’Actions autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2021, ce cadre pouvant être amené à évoluer lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires prévue en 2022.

Kering se réserve le droit d’interrompre le programme à n’importe quel moment en fonction des circonstances de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissements.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées à l’exception de celles qui pourraient être le cas échéant allouées à des plans de rémunération de salariés du Groupe en actions Kering.

Dans cette perspective, Kering a mis en place un contrat de rachat d’actions avec un Prestataire de Services d’Investissements.

Ce contrat porte sur une première tranche correspondant à un volume maximal de 650 000 actions, soit environ 0,5 % du capital social, dans la limite d’un montant de 650 000 000 euros (six cent cinquante millions d’euros) à un cours n’excédant pas 1 000 euros (mille euros), prix maximum fixé dans le cadre de la résolution unique adoptée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2021. Il est prévu que les rachats débutent le 25 août 2021 pour une durée de 3 (trois) mois au plus.

Les actions ainsi rachetées dans le cadre de cette première tranche sont destinées à être annulées à l’exception des actions destinées à la couverture de plans d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés du Groupe et dont le volume sera arrêté à l’issue de la période de rachat.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

