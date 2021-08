Correction: Solvay en Shinkong richten in Taiwan een joint venture op voor sterk groeiende vraag naar halfgeleiders 

English Dutch French

Solvay en Shinkong richten in Taiwan een joint venture op voor sterk groeiende vraag naar halfgeleiders

De nieuwe joint venture voor waterstofperoxide voor elektronische toepassingen bouwt voort op de ervaring van Solvay in Azië, Europa en de Verenigde Staten.

Brussel, 25 augustus 2021 - 7u00 CEST

Solvay en Shinkong Synthetic Fibers Corporation hebben vandaag aangekondigd dat zij samen een nieuwe joint venture zullen oprichten, Shinsol Advanced Chemicals, voor de ontwikkeling, productie en marketing van waterstofperoxide voor elektronische toepassingen.

De joint venture zal zijn activiteiten starten in het eerste kwartaal van 2023 en zal zijn thuisbasis hebben in de buurt van het Southern Taiwan Science Park nabij Tainan. De onderneming heeft de ambitie de groeiende sector van halfgeleiders in Taiwan te voorzien van de chemische component die onmisbaar is voor de productie van geïntegreerde elektronische schakelingen. Bij aanvang zal de productiecapaciteit 30.000 ton per jaar bedragen, maar als de markt het vraagt, kan deze snel worden uitgebreid.

“We zijn verheugd om met deze nieuwe joint venture tussen Shinkong en Solvay van start te kunnen gaan,” zei Eric Wu, voorzitter van Shinkong Synthetic Fibers Corporation. "Deze joint venture zal waterstofperoxide voor elektronische toepassingen leveren die beantwoordt aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen en tegelijkertijd de principes nastreeft van duurzaamheid en minimale impact op het milieu."

"De snelle groei van de vraag in de Taiwanese halfgeleidersector biedt ons deze mogelijkheid om, voortbouwend op de ervaring van Solvays operationele fabrieken in Azië, Europa en de Verenigde Staten, onze toonaangevende technologie voor de beste kwaliteit waterstofperoxide voor elektronische toepassingen naar Taiwan te brengen," zei Rodrigo Elizondo, voorzitter van de business unit Technology Solutions van Solvay.

Afhankelijk van de goedkeuringen van de regelgevende instanties van Taiwan en andere landen, hopen Solvay en Shinkong de transactie in de tweede helft van 2021 te kunnen afronden.





Over Shinkong Synthetic Fibers Corporation

Shinkong Synthetics Fibers Corporation (SSFC) is een toonaangevende wereldwijde producent van PET-polymeermaterialen en een kernbedrijf van de Shin Kong Group, een van de grootste zakelijke groepen in Taiwan.

