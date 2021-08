Halvårsrapport 2021

Investeringsforeningen HP Invest har i dag godkendt halvårsrapporten for 2021.

Første halvår af 2021 blev præget af optimistiske toner på de finansielle markeder. Udrulning af vaccinationsprogrammer i mange lande holdt covid-19 pandemien i skak, og myndighederne begyndte gradvist at fjerne de foranstaltninger, der var indført for at begrænse smittespredningen. Samfundene blev langsomt genåbnet, og de økonomiske aktiviteter viste tegn på en begyndende normalisering i løbet af 1. halvår.

Afkastudviklingen på de finansielle markeder blev på den baggrund præget af globale rentestigninger og af kraftige aktiekursstigninger i 1. halvår 2021.

Udviklingen på det danske obligationsmarked blev påvirket negativt af rentestigningen og af en udvidelse af realkreditspændet. Udvidelse af kreditspændet skyldtes en kraftig varighedsstigning på de konverterbare realkreditobligationer, som markedet ikke umiddelbart kunne absorbere. Afkastene i foreningens afdelinger udviklede sig derfor negativt i 1. halvår 2021, hvor den korte afdeling faldt mindst, mens den lange afdeling faldt mest. Afkastene blev lavere end ledelsens forventning primo året. Relativt til benchmark udviklede afdelingerne sig positivt som følge af en forsigtig investeringsstrategi. Afkast og benchmarkafkast for foreningens afdelinger er vist i tabellen ’Afkastudviklingen i 1. halvår 2021’.

