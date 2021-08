2021 nr. 7 - Sanistål realiserer en stigning i EBITDA på 60 % og opjusterer forventningerne til 2021

Aalborg, 25. august 2021

Kontaktperson:

Adm. direktør

Christian B. Lund

Tlf. 96 30 60 00

e-mail: cbl@sanistaal.dk

Bestyrelsen har i dag godkendt Saniståls delårsrapport for 1. halvår 2021. Koncernens resultater i 2. kvartal og i 1. halvår 2021 er bedre end ventet. Forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) for 2021 opjusteres til 160 – 190 mio. kr.



Hovedpunkter i 2. kvartal 2021

Sammenligningstal er angivet i parentes.



Omsætningen stiger 11 % til 868 mio. kr. (785 mio. kr.) efter høj vækst i den danske moderselskab

Væksten i den danske forretning drives især af høj vækst i salget af koncepter (lagerstyringssystemer), voksende digital afsætning og bedre efterspørgsel.

Det rapporterede driftsresultat (EBITDA) forbedres fra 16 mio. kr. til 37 mio. kr., og EBITDA-marginen stiger fra 2,0% til 4,2% blandt andet som følge af øget digital samhandel, en målrettet salgsindsats samt optimering i distributionen.

Salg af ejendom i den østeuropæiske forretning medfører en gevinst på 4,8 mio. kr.

Hovedpunkter i 1. halvår 2021

Omsætningen stiger 7 % til 1.729 mio. kr. (1.619 mio. kr.). Den øgede fokusering på Genesis-initiativer og udnyttelse af de forbedrede markedsvilkår muliggør vækst i aktiviteten. 1. halvår 2020 var påvirket af COVID-19 krisen og ekstraordinær høj projektaktivitet i Østeuropa.

Driftsresultatet (EBITDA) stiger 60 % til 78 mio. kr. mod 48 mio. kr. for 1. halvår 2020. EBITDA-marginen stiger til 4,5 % (3,0 %) som følge af vækst, bedre marginer og omkostningsbesparelser.

COVID-19 effekter udfordrer varetilgængeligheden. Udviklingen på de globale markeder følges tæt, og der arbejdes på at sikre en fortsat høj varetilgængelighed.

Automatiseringen af centrallageret (Autostore) i Billund er foran planen og er et vigtigt skridt i Genesis-strategien.



Opjustering af forventninger til 2021

Vi hævede i maj forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) i 2021 til 150-180 mio. kr. Med afsæt i de bedre end ventede resultater i 1. halvår og de positive markedsudsigter for 2. halvår opjusteres forventningerne nu yderligere til et rapporteret driftsresultat (EBITDA) på 160-190 mio. kr. En imponerende fremgang fra de 114 mio. kr., som vi realiserede i 2020. Omsætningen forventes at blive i niveauet 3,5 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. i 2020 efter en organisk vækst på ca. 6 %.

”For tredje kvartal i træk har vi god vækst i den danske forretning, ligesom vores østeuropæiske forretningen også forbedrer sig, justeret for et ekstraordinært projekt sidste år. Kunderentabiliteten har haft stor fokus i 1. halvår, og organisationen i moderselskabet har taget den nye dataindsigt til sig, og vi ser forbedringer inden for både salg, indkøb, logistik, digitalisering, koncepter og andre strategiske prioriteter. Selv om der er udfordringer med produktleverancer og -priser, er vi godt rustet til at fortsætte fremgangen i 2. halvår” siger adm. direktør Christian B. Lund, Sanistål.

Med venlig hilsen

Sanistål A/S









Vedhæftet fil