BUREAU VERITAS : Shawn Till est nommé Vice-Président exécutif de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures de Bureau Veritas en Amérique du Nord

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 25 août 2021

Shawn Till est nommé Vice-Président exécutif de la division Matières Premières, Industrie & Infrastructures de Bureau Veritas en Amérique du Nord

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a le plaisir d’annoncer la nomination de Shawn Till à compter du 1er septembre 2021, en tant que Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), Amérique du Nord.

Basé à New York (États-Unis), Shawn Till reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Il remplacera Natalia Shuman, qui a décidé de quitter l’entreprise pour poursuivre de nouveaux projets personnels.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Je suis enchanté d’accueillir Shawn Till au sein du Comité exécutif du Groupe. Shawn apportera une riche expérience, reposant notamment sur 13 années dans le secteur de la construction et du génie civil. En 2006, il a co-fondé Primary Integration, avant son rachat par Bureau Veritas en 2017. Shawn mettra à profit ses grandes qualités managériales, ainsi que son esprit entrepreneurial et sa culture commerciale pour accélérer le développement de BV en Amérique du Nord.

J’adresse mes vifs remerciements à Natalia Shuman pour sa contribution majeure au développement de Bureau Veritas depuis quatre ans et demi. Pendant cette période, Natalia a procédé au repositionnement des activités CIF en Amérique du Nord en en faisant un pilier stratégique du développement actuel et futur de Bureau Veritas ; elle a construit et développé une équipe dirigeante de grand talent tout en réalisant et intégrant des acquisitions qui se sont révélées essentielles dans notre transformation. »

Shawn Till – Biographie :

Après une solide expérience dans le secteur de la construction et du génie civil, notamment au sein d’entreprises telles que Dufferin Construction et St. Lawrence Cement, Shawn a co-fondé Primary Integration (PI) en 2006. Sous son leadership, cette société de services a connu un essor remarquable dans le secteur de la construction en lien avec le secteur de la technologie, avant son rachat par Bureau Veritas en 2017. Depuis, Shawn Till a poursuivi le développement de PI, en capitalisant sur les synergies avec le réseau BV en Amérique du Nord et dans d’autres régions du monde. Shawn est titulaire d’un MBA de l’Université de Pennsylvanie, Wharton (États-Unis) et d’un diplôme d’ingénieur de l’Université de McMaster, Hamilton (Canada).

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

