Dante Labs annonce la nomination de Mark Van Oene à son conseil d'administration afin de soutenir son approche opérationnelle et sa stratégie commerciale

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , chef de file mondial dans les domaines de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Van Oene à son conseil d'administration. Mark est le directeur des opérations de Pacific Biosciences, un fournisseur de premier plan de solutions de séquençage de haute qualité.



« Je suis très heureux d'accueillir Mark Van Oene au sein du conseil d'administration de Dante Labs », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Nous sommes convaincus que nous bénéficierons grandement du leadership établi de Mark dans le développement de l'organisation commerciale mondiale de Dante qui permettra de fournir à davantage de personnes les informations génomiques nécessaires pour traiter et prévenir les maladies. »

M. Van Oene a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Dante afin d'aider à accroître ses activités alors que le besoin en génomique dans les soins de santé se concrétise et joue un rôle plus essentiel dans le développement des médicaments et la médecine de précision. »

M. Van Oene possède une expertise et un leadership approfondis dans le domaine de la génomique, menant des activités de planification stratégique et de développement institutionnel et gérant la recherche, le développement et la fabrication dans le cadre de ses fonctions chez Pacific Biosciences. Avant cela, M. Van Oene occupait plusieurs postes de direction clés chez Illumina, assurant en dernier le poste de directeur commercial avec sa nomination en 2017. Avant Illumina, il était directeur des services de génotypage chez Ellipsis Biotherapeutics. M. Van Oene rejoindra Bob Ragusa, directeur des opérations d'Illumina, et Mark Morgan, vice-président principal de GRAIL, au sein du conseil d'administration de Dante Labs.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.

