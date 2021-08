Dante Labs kondigt benoeming van Mark Van Oene aan in raad van bestuur om operationele aanpak en commerciële strategie te ondersteunen

Dutch French German Italian Russian Spanish

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk, Aug. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoeming van Mark Van Oene tot lid van zijn raad van bestuur aan. Mark is Chief Operating Officer bij Pacific Biosciences, een toonaangevende leverancier van hoogwaardige sequencingoplossingen.



"Ik ben verheugd Mark Van Oene welkom te mogen heten bij de raad van bestuur van Dante Labs", aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "We zijn ervan overtuigd dat we enorm zullen profiteren van Marks bewezen leiderschap in het schalen van de wereldwijde commerciële organisatie van Dante om meer mensen de genomische informatie te bieden die nodig is om ziekten te behandelen en te voorkomen."

Dhr. Van Oene verklaarde: "Ik ben blij dat ik me bij de raad van bestuur van Dante mag voegen om het bedrijf te helpen schalen terwijl de behoefte aan genomica in de gezondheidszorg concreter wordt en een essentiëlere rol speelt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en de precisiegeneeskunde."

Dhr. Van Oene heeft diepgaande expertise en leiderschap op het gebied van genomica, heeft de leiding over strategische planning en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten en beheert onderzoek, ontwikkeling en productie in zijn functie bij Pacific Biosciences. Daarvoor bekleedde dhr. Van Oene verschillende belangrijke leidinggevende functies bij Illumina, waar hij uiteindelijk in 2017 werd benoemd tot Chief Commercial Officer. Voor Illumina was hij Director of Genotyping Services bij Ellipsis Biotherapeutics. Dhr. Van Oene zal zich aansluiten bij Illumina Chief Operations Officer Bob Ragusa en GRAIL SVP Mark Morgan in de raad van bestuur van Dante Labs.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.

