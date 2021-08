Exploration Amseco Ltée – Nouvelle Chef des Finances et correction du prix des options d’achat d’actions attribuées le 3 mai 2021

MONTRÉAL, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV: AEL.H) Exploration Amseco Ltée (“Amseco”) a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Nathalie Drouin à titre de nouvelle Chef des Finances. Elle remplace Liette Nadon, qui a assuré ce rôle pendant 11 ans.



Par ailleurs, le prix d’exercice des 595 000 options d’achat d’actions attribuées aux administrateurs et officiers, tel qu’annoncé dans le communiqué publié le 3 mai 2021, est plutôt de 0,075 $ par action et non de 0,05 $ par action, tel que mentionné dans ce communiqué.

François LeComte, LL.B.

Administrateur

lecomte.amseco@gmail.com

