La présidente du Congrès du travail du Canada Bea Bruske exige une relance axée sur les travailleurs

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente Bea Bruske était à Halifax aujourd’hui dans le cadre de sa tournée électorale pancanadienne, demandant aux électeurs et électrices d’appuyer les candidats et candidates qui soutiennent une relance dont la priorité porte sur les travailleurs et travailleuses.



« L’économie de Halifax a été durement frappée par la pandémie. Nous devons attirer de bons emplois dans la province et avoir une relance axée sur les travailleurs et travailleuses », a déclaré Mme Bruske. « Je sais que Lisa Roberts s’attaquera au remplacement des emplois perdus par de meilleurs emplois et à rendre la vie plus abordable pour la population ici, à Halifax et en Nouvelle-Écosse. »

À Halifax, des milliers d’emplois n’ont toujours pas repris et le taux de chômage demeure bien au-dessus de la moyenne nationale.

« Aucune personne ne devrait avoir à s’inquiéter de la façon dont elle va loger sa famille ou payer les médicaments qui leur sont nécessaires », a déclaré Mme Roberts. « La pandémie a eu des effets dévastateurs sur la vie des gens et a aggravé les inégalités existantes. Pour amorcer la relance, il faut notamment mettre fin à l’ère des compressions en santé et aider les familles travailleuses à prospérer. »

Les syndicats du Canada exigent une relance économique qui fournit un salaire suffisant pour vivre, des conditions de travail justes et une voie d’accès à la syndicalisation.

« Au cours des quatre prochaines semaines, nous sillonnerons le pays afin de faire campagne pour les candidats et candidates qui offrent de vraies solutions permettant de remédier aux pertes d’emplois, mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres, renforcer les soins de santé publics et lutter contre les changements climatiques pour qu’aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte », conclut Mme Bruske.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les syndicats du Canada contribuent à façonner la relance à plancanadien.ca.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962