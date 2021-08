Les actionnaires d’HEXO Corp. approuvent à une majorité écrasante l’opération Redecan ainsi que la réserve d’actions aux termes du financement au moyen d’un billet convertible garanti de premier rang

English French

OTTAWA, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) est heureuse d’annoncer qu’à son assemblée des actionnaires tenue plus tôt aujourd’hui (« assemblée »), les porteurs (« actionnaires ») des actions ordinaires d’HEXO (« actions ordinaires ») ont démontré leur appui massif à l’acquisition précédemment annoncée de la totalité des actions en circulation des entités exerçant les activités de Redecan, le premier producteur privé autorisé du Canada (« opération »), en contrepartie de 400 M$ qui seront versés au comptant en plus de l’émission de 69 721 116 actions ordinaires (« actions de contrepartie »), sous réserve de certains ajustements usuels. Un nombre total de 28 969 378 actions ordinaires (soit environ 19 % des actions ordinaires émises et en circulation) étaient représentées à l’assemblée en personne par le truchement d’une participation virtuelle ou par procuration.



À l’assemblée, les actionnaires ont voté à une majorité écrasante en faveur de la résolution ordinaire (« résolution relative à l’opération ») visant, notamment, à approuver l’émission des actions de contrepartie dans le cadre de l’opération. La résolution relative à l’opération a été approuvée dans une proportion de 96,183 % des voix exprimées par les actionnaires. De plus, les actionnaires ont également voté à une majorité écrasante en faveur de la résolution ordinaire (« résolution relative au financement ») visant à approuver l’émission de plus de 32 198 894 actions ordinaires aux termes du billet convertible garanti de premier rang daté du 27 mai 2021 d’un capital de 360,0 M$ US et échéant le 1er mai 2023 (« billet garanti de premier rang »), représentant plus de 25 % des actions ordinaires émises et en circulation, ainsi que l’émission d’actions ordinaires à un prix inférieur à leur cours, moins tout escompte permis, tel qu’il est déterminé par les règles de la TSX, dans l’éventualité où HEXO souhaite régler le remboursement ou certains autres paiements aux termes du billet garanti de premier rang en actions ordinaires. La résolution relative au financement a été approuvée dans une proportion de 94,992 % des voix exprimées par les actionnaires. Comme il a déjà été annoncé, toutes les approbations des organismes de réglementation nécessaires à la réalisation de l’opération ont été obtenues. La réalisation de l’opération demeure assujettie aux autres conditions usuelles de clôture et devrait avoir lieu au cours des prochains jours.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias:

(819) 317-0526

media@hexo.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Ni la TSX ni le NASDAQ n’assume de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.