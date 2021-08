Etan Hon nommé directeur produits des services du marché secondaire des turbos pour Nikkiso Cryogenic Services

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 25 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Etan Hon au poste de directeur produits des services du marché secondaire (AMS) des turbos pour l'unité Nikkiso Cryogenic Services (NCS).



Cet ajout à son équipe de direction soutient les objectifs du Groupe visant à développer davantage ses AMS pour les turbo-détendeurs. La gamme Turbo All Brands va également se développer pour soutenir et servir davantage de marques, y compris ACD, Rotoflow, Atlas Copco et Cryostar, entre autres.

M. Hon a un diplôme d'ingénierie aérospatiale obtenu à l'université de Californie, à San Diego. Il a commencé sa carrière en fournissant des services pétroliers aux clients de l'industrie pétrolière et gazière du Texas, où il a travaillé pour Schlumberger et Baker Hughes. En 2017, il a rejoint ACD LLC en tant que directeur des services sur le terrain. Après l'acquisition par Nikkiso en 2019, il est devenu directeur de service des AMS dédiés aux turbos pour NCS et a aidé à déplacer la division ACD Turbo AMS dans une nouvelle installation à Irvine, en Californie. Il a aidé à redévelopper les normes et les processus avec les centres de service internationaux pour les AMS dédiés aux turbos à Irvine. La nouvelle structure a créé une activité d'exploitation locale fructueuse et assurera un soutien adéquat à l'équipe d'AMS dédiés aux turbos à l'échelle mondiale.

« L'équipe de NCS est ravie d'accueillir M. Hon à ce nouveau poste de directeur produits des AMS dédiés aux turbos », a déclaré Jim Estes, président de NCS. « Ses années d'expérience axées sur le service à la clientèle ont dépassé nos attentes. Je suis impatient de voir sa réussite se poursuivre à ce nouveau poste. »

Nikkiso Cryogenic Services fournit un service et une assistance à l'échelle mondiale, notamment avec des sites en Malaisie, en Allemagne, en Inde, en Australie, à Taïwan et en Chine, ainsi que six sites en Amérique du Nord.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

