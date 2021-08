Etan Hon Ditunjuk Jadi Product Manager Aftermarket Services Turbo untuk Nikkiso Cryogenic Services

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) dari Industri Nikkiso Cryogenic, yang merupakan anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), mengumumkan penunjukan Etan Hon sebagai Product Manager Aftermarket Services (AMS) Turbo untuk unit bisnis Nikkiso Cryogenic Services (NCS).



Bergabungnya Etan dalam tim manajemen ini akan menggenjot realisasi tujuan Grup dalam melebarkan sayap AMS mereka untuk Turboexpander. Lini bisnis Semua Merek Turbo juga turut dikembangkan untuk mendukung dan melayani merek-merek lainnya, di antaranya adalah ACD, Rotoflow, Atlas Copco, dan Cryostar.

Etan meraih gelar sarjana Teknik Kedirgantaraan dari University of California, San Diego. Beliau memulai kariernya di Schlumberger dan Baker Hughes yang bergerak di bidang penyediaan layanan penunjang perusahaan migas kepada pelanggan di sektor industri migas di Texas. Pada tahun 2017, beliau bergabung dengan ACD LLC dan menjabat sebagai Field Service Manager. Setelah Nikkiso mengakuisisi pada tahun 2019, beliau beralih memangku peran Service Manager di Turbo AMS untuk NCS dan membantu pemindahan divisi ACD Turbo AMS ke fasilitas baru di Irvine, CA. Beliau juga berkontribusi dalam merombak standar dan proses di pusat-pusat layanan internasional untuk Turbo AMS di Irvine. Struktur baru ini tidak hanya membuahkan hasil dengan suksesnya operasional bisnis di skala lokal, tetapi juga memastikan tim Turbo AMS di seluruh dunia mendapatkan dukungan yang tepat.

“Tim NCS bahagia menyambut Etan dengan posisi barunya sebagai Product Manager AMS Turbo,” ujar Jim Estes, Presiden NCS. “Pengalamannya yang matang dan fokusnya pada layanan pelanggan sungguh tidak bisa kami bayangkan. Semoga makin banyak kesuksesan menanti di posisi barunya ini.”

Nikkiso Cryogenic Services memberikan layanan dan dukungan secara global, termasuk di Malaysia, Jerman, India, Australia, Taiwan, dan Tiongkok serta enam lokasi di Amerika Utara.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup yang dikontrol bersama oleh sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

