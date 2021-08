Nikkiso Cryogenic Services, Turbo Aftermarket Services 제품 담당 매니저에 Etan Hon 선임

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group은 Nikkiso Cryogenic Services (NCS) 사업부 Turbo Aftermarket Services (AMS) 제품 담당 매니저에 Etan Hon을 선임했다고 밝혔다.



이번 경영진 보강은 통해 터보 확장기용 AMS 사업 확대라는 그룹 목표를 뒷받침한다. Turbo All Brands 라인은 또한 Rotoflow, Atlas Copco, Cryostar 등 다양한 브랜드 지원과 서비스 제공 능력을 확대하게 된다.

Etan은 캘리포니아대 샌디에이고 캠퍼스에서 항공우주 엔지니어링을 전공했다. Schlumberger와 Baker Hughes에서 텍사스 지역 석유 가스 업계 고객사를 대상으로 유전 서비스 제공하는 일로 경력을 시작했다. 2017년 ACD LLC에 현장 서비스 매니저 직책을 맡으며 합류했으며 이 업체가 2019년 Nikkiso에 합병된 이후 NCS용 Turbo AMS 서비스 매니저를 맡아 캘리포니아주 어바인의 신규 시설에 ACD Turbo AMS 사업부를 통합하는 작업을 지원했다. 또한 어바인의 Turbo AMS를 위한 해외 서비스 센터에 적용될 표준과 공정 재개발을 맡았다. 이처럼 새롭게 구성된 사업 구조를 통해 Turbo AMS 팀은 전 세계를 대상으로 적절한 지원을 제공할 수 있는 운영 사업을 성공적으로 구축하게 되었다.

NCS 사장인 Jim Estes는 “NCS 팀은 Etan이 새로운 Turbo AMS 제품 담당 매니저 역할을 맡게 되어 기쁘게 생각한다”면서 “고객 서비스 분야에서 쌓은 풍부한 경험은 우리의 기대를 뛰어넘었으며 앞으로 새로운 직책을 성공적으로 수행하기를 기대한다”고 밝혔다.

Nikkiso Cryogenic Services는 말레이시아, 독일, 인도, 호주, 대만, 중국, 그리고 북미 지역 6개 사업장을 통해 서비스와 지원을 제공하고 있다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 액화천연가스(LNG), 가스정 서비스 및 산업용 가스 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비와 소규모 프로세스 공장을 제조한다. 50년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com , www.nikkiso.com 에서 확인할 수 있다.