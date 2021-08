Etan Hon Dinamakan Pengurus Produk bagi Perkhidmatan Pascapasaran Turbo untuk Nikkiso Cryogenic Services

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Kumpulan), subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Japan), berasa sukacita untuk mengumumkan bahawa Etan Hon telah dilantik sebagai Pengurus Produk bagi Perkhidmatan Pascapasaran (AMS) Turbo untuk unit Nikkiso Cryogenic Services (NCS).



Tambahan kepada pasukan pengurusan mereka ini menyokong objektif Kumpulan untuk mengembangkan lagi AMS mereka untuk Pengembang turbo. Rangkaian Turbo All Brands juga akan berkembang untuk menyokong dan memberikan perkhidmatan untuk lebih banyak jenama termasuklah ACD, Rotoflow, Atlas Copco, dan Cryostar antara lainnya.

Etan menerima ijazah dalam Kejuruteraan aeroangkasa daripada University of California, San Diego. Beliau memulakan kerjayanya dengan menyediakan perkhidmatan medan minyak kepada pelanggan dalam industri minyak & gas di Texas semasa bekerja untuk Schlumberger dan Baker Hughes. Pada tahun 2017, beliau menyertai ACD LLC sebagai Pengurus Perkhidmatan Lapangan. Selepas pemerolehan oleh Nikkiso pada tahun 2019, beliau beralih kepada peranan Pengurus Perkhidmatan bagi AMS Turbo untuk NCS dan membantu untuk mengalihkan bahagian AMS Turbo ACD ke kemudahan baharu di Irvine, CA. Beliau membantu pembangunan semula piawai dan proses dengan pusat perkhidmatan antarabangsa untuk AMS Turbo di Irvine. Struktur baharu ini telah mewujudkan perniagaan pengendalian yang berjaya secara setempat dan akan memastikan sokongan yang baik kepada pasukan AMS Turbo di seluruh dunia.

“Pasukan NCS teruja untuk mengalu-alukan Etan dalam peranan Pengurusan Produk AMS Turbo baharu ini,” menurut Jim Estes, Presiden NCS. “Pengalaman dan fokus beliau terhadap perkhidmatan pelanggan telah melebihi jangkaan kami. Saya tidak sabar untuk menantikan kejayaan beliau berterusan dalam peranan baharu ini.”

Nikkiso Cryogenic Services menyediakan perkhidmatan dan sokongan di seluruh dunia, termasuk lokasi di Malaysia, Jerman, India, Australia, Taiwan dan China serta enam lokasi di Amerika Utara.

