Etan Hon被任命为Nikkiso Cryogenic Services透平膨胀机售后服务产品经理

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加利福尼亚州蒂梅丘拉, Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下Nikkiso Cryogenic Industries的清洁能源和工业气体事业部（事业部）很高兴地宣布任命Etan Hon担任Nikkiso Cryogenic Services (NCS）职能部门透平膨胀机售后服务业务（Turbo Aftermarket Services，AMS）产品经理。

此次对管理团队的补充任命是对“进一步提升透平膨胀机AMS发展”目标的支持。Turbo All Brands产品系列还将进行扩展以支持和服务更多品牌，包括ACD、Rotoflow、Atlas Copco和Cryostar等。

Etan拥有加州大学圣地亚哥分校航空工程学位。他在职业生涯之初就服务于Schlumberger and Baker Hughes，为得克萨斯州石油和天然气行业客户提供油田服务。2017年，他加入ACD LLC担任现场服务经理。在Nikkiso于2019年收购后，他调到NCS的Turbo AMS担任服务经理，并帮助将ACD Turbo AMS事业部搬迁到加利福尼亚州尔湾一家新工厂。他帮助国际服务中心重新为尔湾Turbo AMS制定了标准和流程。新架构创造了成功的本地运营业务，并将确保向全球Turbo AMS团队提供适当的支持。

“NCS团队很高兴由Etan担任这一新的Turbo AMS产品管理职位，”NCS总裁Jim Estes表示。“他多年的经验和对客户服务的专注超过了我们的期望。我期待着他在这一新岗位上继续取得成功。”

Nikkkiso Cryogenic Services在全球范围内提供服务和支持，包括在马来西亚、德国、印度、澳大利亚、台湾和中国设有办事处，并在北美设有6个办事处。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，是由20个运营实体共同控制的集团。

了解更多信息，请访问：www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com