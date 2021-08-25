Etan Hon 獲任命為 Nikkiso Cryogenic Services 渦輪二級市場服務產品經理

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加州特曼庫拉, Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司 Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）欣然宣佈 Etan Hon 獲任命為 Nikkiso Cryogenic Services (NCS) 部門的渦輪二級市場服務產品經理。



新加入管理團隊的 Etan 將支援集團進一步發展渦輪膨脹機二級市場服務的目標。Turbo All Brands 產品線亦將擴展，以支援和服務更多品牌，包括 ACD、Rotoflow、Atlas Copco 和 Cryostar 等。

Etan 在加州大學聖地亞哥分校獲得航天工程學位。他的事業始於 Schlumberger and Baker Hughes，專責為德州石油和天然氣行業的客戶提供油田服務。2017 年，他加入 ACD LLC，擔任外勤服務經理。在公司於 2019 年獲 Nikkiso 收購後，他轉任 NCS 渦輪二級市場服務經理一職，並幫助將 ACD 渦輪二級市場服務部門轉移至位於加州歐文的新工廠。他幫助歐文渦輪二級市場服務的國際服務中心重新制定標準和流程。新結構在當地創造了成功的營運業務，並將確保為全球渦輪二級市場服務團隊提供適當的支援。

NCS 總裁 Jim Estes 表示：「NCS 團隊很高興看到 Etan 擔任這個新的渦輪二級市場服務產品管理職位。他多年的經驗和對客戶服務的關注超出我們的預期。我期待著他在這個新職位上繼續取得成功。」

Nikkiso Cryogenic Services 在全球提供服務和支援，包括位於馬來西亞、德國、印度、澳洲、台灣和中國，以及北美的六個地點。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業製造工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

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