Yhtiötiedote

RUSH FACTORY OYJ: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti on sujunut odotusten mukaisesti. Lipunmyynti aktivoitui normaalia myöhemmin, vasta maaliskuussa COVID-19-rajoitusten avautuessa. Lipunmyynti 30.6.2021 mennessä oli kokonaisuudessaan 3,881 miljoonaa euroa. Raportointikauden aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa, joka epävarmassa markkinatilanteessa on hyvällä tasolla. Käyttökate oli raportointikaudella 0,310 miljoonaa euroa tappiolla. Raportointikauden aikana järjestettiin vasta 6 tapahtumaa Englannissa. Poikkeuksellisesti suuret tapahtumat järjestetään vasta syksyllä. Tapahtumien järjestämisen kustannukset ovat kasvaneet kaikissa maissa COVID-19 aiheuttamien viranomaissäännösten takia.

Lipunmyynti kaudelle 2022 on aloitettu elokuun aikana ja se on alkanut aiempien vuosien kaltaisesti lupaavasti.

Kautta 2021 leimaa edelleen COVID-19-rajoitukset. Elokuun 24. päivään mennessä vain yksi Saksan tapahtuma on jouduttu siirtämään rajoitusten johdosta syksylle 2021, muut tapahtumat on onnistuttu pitämään suunnitellusti.



TAMMI-KESÄKUUN 2021 KOHOKOHDAT

Raportointikauden 1.1.-30.6.2021 liikevaihto oli 0,751 miljoonaa euroa.

Käyttökate raportointikaudella oli -0,310 miljoonaa euroa.

Raportointikauden liikevoitto oli -0,367 miljoonaa euroa.

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2021 oli raportointikauden loppuun mennessä myyty lippuja 3,881 miljoonalla eurolla. Raportointikauden aikana lipunmyynti oli 1,448 miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Lipunmyynti kauden 2021 tapahtumiin on jatkunut myös raportointikauden päätyttyä. Kokonaisuudessaan lippuja kaudelle 2021 on myyty 4,187 miljoonalla eurolla 18.8.2021 mennessä, mikä tekee kaudesta 2021 kaikkien aikojen suurimman Color Obstacle Rush -kauden.

Kauden 2022 myynti aloitettiin elokuun 17. päivä Englannissa. Myynti on käynnistynyt aiempien vuosien tapaan. Alustavasti tämä lupaa odottaa kaudesta 2022 Color Obstacle Rushin osalta normaalin kaltaista vuotta.

Yhtiön pääomistaja Markus Niemelä ja hänen hallitsemansa yhtiö Niemelän Markka & Ropo Oy on myöntänyt yhtiölle pääomalainan oman pääoman vahvistamiseksi. 0,202 miljoonaa euroa pääomalainasta konvertoitiin raportointikauden aikana Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa tehdyn, aiemmin tiedotetun rahoitussopimuksen mukaisista saatavista. 0,150 miljoonaa euroa on Markus Niemelän rahana yhtiölle 24.8.2021 maksettua pääomalainaa. Oman pääoman määrä nousee tapahtumien järjestämisen myötä syksyllä kun vielä järjestämättömien tapahtumien tulot kirjataan taseesta saaduista ennakoista liikevaihdoksi.

Niemelän Markka & Ropo Oy on sitoutunut jatkamaan yhtiön kanssa helmikuussa tiedotettua rahoitussopimusta tarvittaessa yli sovitun 0,800 miljoonan euron maksimimäärän. Uuden rahoitussopimuksen mukaan Niemelän Markka & Ropo Oy sitoutuu rahoittamaan yhtiötä tarvittaessa samalla 540 päivän maksuajalla maksimissaan 1,500 miljoonaan euroon saakka, sisältäen aiemmin sovitun 0,800 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus turvaa yhtiön rahoitusasemaa COVID-19-pandemiasta nousuun.

NÄKYMÄT

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko sisälsi normaalista poiketen vain kuusi tapahtumaa Englannissa, keväällä tyypillisesti järjestettävien tapahtumien siirryttyä syksylle. Näin ollen vuoden jälkimmäisen puoliskon odotetaan olevan liikevaihdon osalta merkittävästi aiempia vuosia suurempi. Kauden 2022 myynti on aloitettu Englannissa elokuun 16. päivä ja myynti on alkanut aiempien vuosien tavoin lupaavasti.

Kauden 2021 tapahtumista lähes kaikki on saatu järjestettyä suunnitellusti, mikä luo luottamusta seuraavalle kaudelle. COVID-19-pandemian vaikutusten kaudelle 2022 odotetaan olevan pienempiä, mutta täysin pandemian ei voi odottaa väistyvän ensi vuodeksikaan. Color Obstacle Rush- ja “projekti 2020” -konsepteissa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon mahdolliset koronarajoitukset myös ensi vuodelle. Tapahtumien kulkua muokkaamalla tämän vuoden tapahtumat on onnistuneesti saatu järjestettyä, ja ensi vuodesta ei tällä hetkellä ole syytä odottaa tätä vuotta hankalampaa rajoitusten osalta.

Yhtiö ei anna taloudellisia arvioita vuodelle 2021 COVID-19-pandemiasta johtuen. Myös ensi vuoden arvion antaminen on liian aikaista pandemiasta johtuen. Pidemmän aikavälin tavoitteet toiminnan laajentamisesta kuitenkin pysyvät, pandemiasta aiheutuvasta viivästyksestä huolimatta. Yhtiö pyrkii luomaan useita eri kiertuemuotoisia Euroopan laajuisia tapahtumakonsepteja ja kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi, portaittain uusien konseptien avulla, kannattavuuden ollessa erinomaisella tasolla.

Seuraavan konseptin, “projekti 2020”, julkaisu riippuu COVID-19-pandemian tilanteesta tietyillä markkina-alueilla. Tämänhetkisen aikataulun mukaan julkaisu on suunniteltu syksylle 2021.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 Muutos % 1.1.-31.12.2020* Liikevaihto, t€ 751 13 5676 % 151 Käyttökate (EBITDA), t€ -310 -1042 -70,2 % -1439 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. neg. neg. Liikevoitto, (EBIT) t€ -367 -1103 -66,7 % -1574 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. neg. neg. Tulos ennen veroja (EBT) -368 -1108 -66,8 % -1578 Tulos ennen veroja (EBT), % neg. neg. neg. Tilikauden tulos -368 -1109 -66,8 % -1587 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. neg. Omavaraisuusaste, % -28,98 % 55,80 % 14,20 % Nettovelkaantumisaste, % 411,03 % -190,90 % -729,30 % Osakekohtainen tulos, € -0,156 -0,471 -0,674 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Henkilöstö 14 13 13 *tilintarkastettu

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

