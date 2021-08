English Finnish

EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 26.8.2021 KLO 9.00

Eezy uudistaa organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä

Eezy Oyj uudistaa organisaatiorakennettaan.

Haluamme olla suomalaisen työelämän merkittävin uudistaja. Palvellaksemme asiakkaitamme ja osaajiamme kokonaisvaltaisemmin, teemme organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on sekä parantaa asiakas- ja osaajakokemusta että kiihdyttää digitaalista kehitystä ja kasvattaa henkilöstön osaamista.

Liiketoimintayksikkömme ovat jatkossa:

Työ ja osaajat -liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa palveluja henkilöstövuokraukseen, henkilöstön rekrytointiin ja suorahakuun sekä uudelleensijoittamispalveluja omien ja franchising-yksiköiden kautta.

Kasvu ja uudistaminen -liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa organisaatioiden ja johtamisen tutkimus- ja kehittämispalveluja sekä kehittää ja myy työelämän uudistamista edistäviä palveluja ja alustoja kuten kevytyrittäjyyspalvelu.

Muutokset konsernin johtoryhmässä

Työ ja osaajat -liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 26.8.2021 alkaen Thomas Hynninen. Thomas Hynninen (50, ETM), on toiminut Eezy Personnelin liiketoimintajohtajana vuodesta 2020. Tätä aiemmin hän on toiminut Terveystalon työterveysmyynnistä vastaavana myynti- ja asiakkuusjohtajana vuosina 2010-2019, Dell Suomen myyntiorganisaation myyntijohtajana sekä Business Controllerina 2007-2010 sekä Silja Linen taloushallinnon- ja projektiorganisaation esimies- ja kehitystehtävissä vuosina 1998-2007.

Eezyn digijohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.10.2021 alkaen Päivi Salo (40, KTM). Salo siirtyy Eezylle Pohjola Sairaalan IT- ja markkinointijohtajan paikalta, jossa tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2017. Aiemmin Päivi on työskennellyt liiketoiminnan kehityspäällikkönä Sanoma Media Finlandilla 2017, Diacorin liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2014-2017 sekä Canon Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuosina 2010-2014.

Kasvu ja uudistaminen -liiketoimintayksikköä johtaa Pasi Papunen, joka vastasi aiemmasta Asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksiköstä.

Konsernin uudistettu johtoryhmä:

Sami Asikainen, toimitusjohtaja

Hannu Nyman, talousjohtaja

Pasi Papunen, johtaja, Kasvu ja uudistaminen

Thomas Hynninen, johtaja, Työ ja osaajat

Hanna Lehto, johtaja, Ihmiset ja kulttuuri

Isa Merikallio, sisältöjohtaja

Päivi Salo, digijohtaja, 1.10.2021 alkaen

Aiemman Henkilöstöpalvelut-liiketoimintayksikön johtaja Tomi Laaksola siirtyy toteuttamaan konsernin strategisia avainhankkeita.

”Viimeisten kahden vuoden aikana olemme onnistuneet tekemään valtavan työn organisaation integraatiossa. Tomi Laaksolalla on ollut erittäin merkittävä rooli siinä, että suurin liiketoimintayksikkömme on huippukunnossa jopa koronan keskellä.

Meillä on nyt resurssit ja liiketoiminnan lähtökohdat loistavassa kunnossa, jotta voimme keskittyä entistä vahvemmin digitaalisen toiminnan vauhdittamiseen sekä asiakkaiden ja osaajien kokonaisvaltaisempaan palvelemiseen. Päivi Salo ja Thomas Hynninen vahvistavat entisestään osaavaa ja kokenutta tiimiämme.

Nyt tehdyt muutokset ovat johdonmukainen jatkumo matkalla kohti rooliamme työelämän merkittävimpänä uudistajana”, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen kommentoi.

Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913