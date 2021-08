Alm. Brand A/S - Storaktionærmeddelelse

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 25/2021



Storaktionærmeddelelse

Alm. Brand A/S oplyser hermed, at selskabet har modtaget en storaktionærmeddelelse i henhold til kapitel 7 i lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 2020 om kapitalmarkeder med senere ændringer (“Kapitalmarkedsloven”). Meddelelsen er, i overensstemmelse med Kapitalmarkedslovens § 30, indsat nedenfor:

I henhold til Kapitalmarkedslovens § 38 og § 55 i lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019 om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer (“Selskabsloven”) meddeler Alm. Brand af 1792 fmba (CVR nr. 26663660, København) hermed Alm. Brand A/S, at Alm. Brand af 1792 fmba besidder 68.716.284 stk. aktier a nominelt 10 kr., svarende til 44,6% af den samlede aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i Alm. Brand A/S. Ændringen i antallet af aktier og stemmerettigheder, som Alm. Brand af 1792 fmba besidder, følger af et salg af 21.000.000 stk. aktier til en kurs på 43,50, svarende til et bruttoprovenu på ca. 914 mio. kr. Salget forventes gennemført med afvikling den 30. august 2021 med forbehold for opfyldelse af sædvanlige betingelser for gennemførelse. Forud for gennemførelsen af salget besad Alm. Brand af 1792 fmba i alt 89.716.284 stk. aktier a nominelt 10 kr., svarende til ca. 58% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Alm. Brand A/S.

Alm. Brand A/S modtager ikke provenu fra salget.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen

Mobilnr. +45 5143 8002

Presse:

Head of Media Relations Maria Lindeberg

Mobilnr. +45 2499 8455

Vedhæftet fil