Halvårsrapport 2021 - Sund kerneforretning og investering i fremtiden

SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2021

Flere af forretningsområderne i Gyldendal-gruppen har i første halvår 2021 oplevet en omsætningsmæssig fremgang set i forhold til det svære første halvår i 2020.

Kerneforretningen i form af forlagsaktiviteterne er sund på både omsætning og indtjening. Nedlukning af den fysiske detailhandel i starten af året medførte en ændret fordeling af salget i salgskanalerne, således at internet-boghandlere og streamingtjenester fortsat oplevede vækst og i høj grad kompenserede for det manglende salg til den fysiske detailhandel.

Der investeres fortsat i at opbygge streamingtjenesten Chapter, som gik i luften i efteråret 2020, og som Gyldendal ejer sammen med Gads Forlag og Modtryk (Gyldendals ejerandel er 65 %).

Gyldendal-gruppens omsætning i første halvår 2021 blev 418 mio. kr., hvilket var 8 % højere end i 2020 (386 mio. kr.). Resultat før finansielle poster (EBIT) blev -21 mio. kr. (-17 mio. kr. i 2020). Efter skat var resultatet for første halvår -20 mio. kr. (-17 mio. kr. i 2020). Det er på niveau med forventningerne og ændrer ikke på, at Gyldendal fortsat forventer et resultat før finansielle poster (EBIT) på 40-50 mio. kr. for hele 2021 (9 mio. kr. i 2020).

Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler:

”I et bogmarked under hastig forandring er det opløftende at konstatere, at vores kerneforretning står stærkt. Det giver os den fornødne styrke til at foretage de investeringer, der skal til, for at Gyldendal også i fremtiden kan levere kvalitetslitteratur og -læremidler. Vi har som altid et travlt andet halvår forude, og jeg ser især frem til at følge, hvordan vores meget stærke efterårsprogram bliver modtaget ude i markedet.”





Gyldendals fastholder de finansielle forventninger til 2021

Ved regnskabsårets begyndelse forventede Gyldendal en omsætning i 2021 på 950 mio. kr., hvilket er lidt højere end i 2020 (900 mio. kr.), og et driftsresultat (EBIT) på 40-50 mio. kr., hvilket er betydeligt højere end 2020 (9 mio. kr.).

Baseret på udviklingen i første halvår 2021 fastholdes forventningen til omsætning og indtjening for 2021.

Det er en central forudsætning for de ovenstående forventninger til den finansielle udvikling i 2021, at der i løbet af andet halvår ikke indføres omfattende nedlukninger af det danske samfund, herunder af detailhandelen, eller indføres betydelige begrænsninger for virksomheder, uddannelsesaktiviteter eller borgerne generelt som følge af Covid-19.





København, den 26. august 2021

