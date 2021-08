NIBE förvärvar engelska Go Geothermal

English Swedish

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 50% av aktierna i engelska Go Geothermal Ltd samt resterande andel inom en femårsperiod.

Go Geothermal Ltd, med huvudkontor i Newton Aycliffe i norra England, grundades 2006. Bolaget är en betydande distributör i Storbritannien av värmepumpar samt utrustning för att installera dessa. Under 2020 uppgick omsättningen till cirka 8,3 MGBP (cirka 100 MSEK) med en rörelsemarginal överstigande 10%.

Go Geothermal har idag 13 anställda.

”Genom förvärvet kommer vi att få en starkare ställning på den snabbt växande brittiska marknaden för värmepumpar, även med vårt varumärke CTC” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

”Go Geothermals ledning, som fortsatt kommer att vara delägare, har den kunskap och branschkännedom som behövs för att stärka vår position i Storbritannien, där vi förväntar oss en stor ökning av efterfrågan på värmepumpar de närmaste åren”.

”Vi är väldigt glada att kunna dela nyheten att Go Geothermal förvärvas av svenska Enertech. Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för oss att införlivas med ett stort och respekterat varumärke i Europa” säger Tim Williams och Sean Sowden, Go Geothermal Ltd.

Go Geothermal Ltd kommer att arbeta med produkter under varumärket CTC inom svenska Enertech-gruppen och kommer därmed att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions. Konsolidering i NIBE kommer att ske från och med 1 september 2021. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den

26 augusti 2021 klockan 10.30 CET.





NIBE Group – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi.

Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför

vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter

samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med

18.700 (17.000) anställda i genomsnitt och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2020 genererade en omsättning på drygt 27 (25) miljarder kronor.

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga