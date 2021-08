Boliga Gruppen A/S: Delårsrapport for 1. halvår 2021

Boliga Gruppen A/S

CVR.nr. 25078780

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 31/2021

Resume for 1. halvår 2021

Koncernen opnåede i 1. halvår 2021 en omsætning på 30,8 mDKK, hvilket er en stigning på 4,1 mDKK mod samme periode sidste år. Omsætningen følger de udmeldte forventninger til 2021. Koncernens resultat før skat blev 9,7 mDKK mod 5,4 mDKK i samme periode året før. Resultatet følger de senest udmeldte forventninger.

Resultat af primær drift er steget fra 7,0 mDKK i 1. halvår 2020 til 8,2 mDKK i 1. halvår 2021.

Begivenheder i 1. halvår 2021

Omsætningen for koncernen er steget med ca. 15% i forhold til samme periode sidste år.

Boliga Gruppen A/S har haft og vil forsat have fokus på udvikling af koncernens aktiviteter for dermed at øge omsætningen og resultatet.

Boliga.dk har i første halvår haft fokus på brugeroplevelsen og har i den sammenhæng lanceret en række nye services for brugerne, blandt andet:

Gratis vurderings- og boligrapporter

Skyggekort

Afstand til skole, indkøb, transport mm.

Boligens sundhedsniveau

Boligens skoledistrikt

Risikoniveauet for indbrud i området

Resultat før skat for Boliga Gruppen A/S er steget med ca. 80% eller svarende til 4,3 mDKK i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er drevet af højere omsætning samt reduktioner i omkostningerne og dermed højere indtjeningsmargin.

Forretningsområdet boligportaler har forbedret EBITDA med ca. 0,9 mDKK fra 1. halvår 2020 til 1. halvår 2021, hvilket svarer til ca. 24% i vækst.

Boliga Ejendomskreditselskab A/S har haft en omsætningsfremgang på ca. 25% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen har betydet, at EBITDA i forhold til samme periode sidste år er steget med 20%. EBITDA er steget fra 4,9 mDKK i 1. halvår 2020 til 5,9 mDKK i 1. halvår 2021.



Udviklingen i egenkapital

Egenkapitalen udgjorde 172,5 mio. kr. pr. 30. juni 2021 mod 165,0 mio. kr. pr. 31. december 2020 (159,1 mio. kr. pr. 30. juni 2020).

Omsætnings- og resultatforventninger 2021

Udviklingen i 1. halvår af 2021 giver ikke anledning til at ændre Boliga Gruppen A/S’ forventninger for regnskabsåret 2021 som beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 17/2021.

I 2021 forventer ledelsen en omsætning på mDKK 58-60 samt et resultat før skat på mDKK 14,5-16,5.

For yderligere information, kontakt venligst:

Laust Farver

CEO, Boliga Gruppen A/S

Mail: lf@boligagruppen.dk

Mobil: +45 28 40 49 88

