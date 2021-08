Nomination du chef, Développement des équipes et culture d’entreprise, à HEXO

English French

OTTAWA, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a le plaisir d’annoncer la nomination de Guillaume Jouët au poste de chef, Développement des équipes et culture d’entreprise. Il entrera en fonction le 8 septembre 2021.



« Nous sommes impatients d’accueillir Guillaume au sein de l’équipe, alors que nous poursuivons notre expansion rapide au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. Chez HEXO, nous pensons que les personnes sont l’un de nos atouts les plus précieux. Dans ses fonctions de chef, Développement des équipes et culture d’entreprise, Guillaume sera un membre clé de notre équipe de direction alors que nous continuons à construire une culture intentionnelle qui s’harmonise avec notre stratégie d’entreprise. »

Guillaume possède plus de 20 ans d’expérience internationale en tant que cadre supérieur dans les domaines des ressources humaines, du développement durable, des affaires publiques et des communications. Reconnu pour avoir réussi à faire l’équilibre entre les stratégies de croissance et de durabilité, le développement des talents et de l’organisation, l’innovation et les débouchés commerciaux, il a fait ses preuves sur le plan de la motivation et du rendement. Il a acquis une expérience diversifiée dans les secteurs de la fabrication, des produits de consommation courante, des produits agricoles, des produits alimentaires, des infrastructures, des mines et des ressources naturelles, dans des fonctions au sein du Groupe Bel (Pom’Potes/GoGo squeeZ, La vache qui rit/The Laughing Cow, Boursin, Babybel, etc.) et d’Italcementi Group (à présent Heidelberger Group). Tout dernièrement, il a offert des services-conseils à des entreprises sur des questions d’innovation, de durabilité, d’organisation et de leadership. À la tête du groupe Développement des équipes et culture d’entreprise à HEXO, il dirigera les activités de celui-ci en se concentrant sur le développement d’effectifs mobilisés qui œuvrent à la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Au début du mois, HEXO a annoncé la nomination de Valerie Malone au poste de chef des Affaires commerciales. Après son entrée en fonction au début de septembre, elle supervisera les groupes de marketing, de vente et de développement de produits en mettant l’accent sur la stratégie et le développement des affaires commerciales.

À propos d’HEXO Corp (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO)

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

