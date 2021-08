English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.8.2021 KLO 14.15



UUSI JÄLLEENMYYJÄPARTNERI KORVAA ROBITIN MYYNTIYHTIÖN KAZAKSTANISSA

Robit Oyj on allekirjoittanut uuden jälleenmyyjäsopimuksen Eurasian Machinery LLP:n kanssa, joka tulee jatkossa palvelemaan Robitin asiakkaita Kazakstanissa.



Robit Oyj ja Eurasian Machinery LLP ovat yhdessä luoneet vahvan perustan yhteistyölle palvellakseen porausteollisuutta Kazakstanissa ja Kirgisiassa. Näin ollen, Robit Oyj lopettaa myyntiyhtiönsä (TOO Robit Kazakhstan) toiminnan Ust-Kamenogorskissa (Öskemen), Kazakstanissa.

Eurasian Machinery LLP on suurin laite- ja välinetoimittaja Kazakstanin ja Keski-Aasian kaivos-, rakennus- sekä öljy- ja kaasualan teollisuudessa. Eurasian Machinery LLP on Hitachi Construction Machineryn (HCM) virallinen jälleenmyyjä Kazakstanissa ja Keski-Aasiassa. Yhtiö toimii myös lukuisten muiden tunnettujen brändien jälleenmyyjänä, joihin lukeutuvat mm. Furukawa, SWEDFAN, BELL ja Powerscreen.

Eurasian Machinery LLP työllistää yli 600 henkilöä sekä tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa teknistä palvelua yhteensä 10 palvelupisteellään, sisältäen huipputeknisen Component Repair Center -keskuksen Karagandassa, Kazakstanissa. Yhtiön henkilöstön korkea asiantuntemus ja pätevyys sekä laaja alueellinen edustajaverkosto tarjoavat yhdessä korkeatasoista teknistä tukea ja palvelua.

Tällä Robit Oyj:n ja Eurasian Machinery LLP:n yhteistyöllä Robit jatkaa edelleen aktiivista myyntityötä Kazakstanissa. Robit näkee tulevaisuuden erittäin positiivisena Kazakstanissa, joka on merkittävä kaivosvaltio ja jonka myötä Robit edelleen vahvistaa kasvustrategiaansa East-alueella.

