Flot halvår for Fynske Bank – markant forbedring af top- og bundlinje

Selskabsmeddelelse nr. 2021/07

Fynske Banks regnskab for første halvår af 2021 viser et tilfredsstillende resultat før skat på 38,1 mio. kr. Banken vækster fortsat sin samlede forretning og ser en fortsat markant positiv tilgang af nye kunder.

Fynske Bank kan se tilbage på et flot første halvår af 2021.

Ovenpå et mere udfordrende 2020 på grund af COVID-19 viser årets første og andet kvartal en pæn vækst på såvel top- som på bundlinjen.

Det betyder, at Fynske Bank leverer et resultat før skat på 38,1 mio. kr. I samme periode sidste år lød resultatet på 10 mio. kr.

Ifølge adm. direktør Petter Blondeau er det en glædelig udvikling med basis i et resultat af et højere aktivitetsniveau og med tilgang af mange nye kunder.

”Efter et mere udfordrende 2020 er vi tilbage på et flot niveau med vækst på både vores top- og bundlinje. Vi mærker helt naturligt også, at der er relativt stor aktivitet på boligmarkedet, og at interessen for at investere generelt er stor. Vi glæder os samtidig over, at vi fortsat kan sige velkommen til mange nye kunder i Fynske Bank. Samlet set betyder det, at vi står med et flot resultat,” siger Petter Blondeau.

Bankens samlede forretningsomfang er øget med mere en 16% og udgør pr. 30. juni 2021

17,3 mia. kr. mod 14,9 mia. kr. pr. 30. juni 2020.

Afventer COVID-19-effekterne

Petter Blondeau peger dog samtidig på, at der stadig er en række ubekendte faktorer, når konsekvenserne som følge af COVID-19 skal gøres op. Det har endnu ikke materialiseret sig i faktiske tab for Fynske Bank.

”Vi har endnu ikke set den store effekt på vores kunders tilbagebetalingsevne, men vi vurderer, at der vil være en form for effekt før eller siden. Derfor har vi fastholdt et ledelsesmæssigt skøn på 20,9 mio. kr., der er indeholdt i vores nedskrivninger,” siger Petter Blondeau.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S



Vedhæftede filer