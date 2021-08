Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 26. august 2021

Selskabsmeddelelse nr. 14/2021



Halvårsrapport for SKAKO A/S for første halvår 2021

Fortsat fremgang i omsætning og indtjening i andet kvartal

Selvom SKAKO A/S fortsat var påvirket af Covid-19 blev der realiseret en omsætning på 90,5 mio. kr. i Q2 2021, hvilket var en stigning på 5,3% i forhold til Q1 2021 og en stigning på 20,8% i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningsfremgangen i første kvartal fortsatte og EBIT-resultatet blev på 4,1 mio. kr. i andet kvartal 2021 mod 3,5 mio. kr. i første kvartal 2021. EBIT-marginen steg ligeledes fra 4,0% i første kvartal 2021 til 4,5% i andet kvartal.

Omsætningen i H1 2021 steg med 2,1% i forhold til samme periode sidste år, mens EBIT-marginen faldt fra 5,8% til 4,3%. SKAKOs indtjening var således fortsat påvirket negativt af Covid-19 i første halvår, men forbedredes gradvist gennem halvåret i takt med, at usikkerheden og restriktioner i forbindelse med Covid-19 er lettede. Denne udvikling forventes at fortsætte i andet halvår i tråd med SKAKOs forventninger til 2021, hvor den største del af indtjeningen forventes at ligge i andet halvår.

”Covid-19 pandemien påvirker fortsat SKAKOs forretning i H1 2021. Det er dog helt i tråd med vores forventninger til 2021, hvor vi fortsat følger vores planer for året. I forhold til de foregående to kvartaler har vi set en positiv udvikling i pipeline, ordreindgang, omsætning og EBIT-margin, hvilket yderligere styrker vores tro på, at vi i løbet af 2021 vil vende tilbage til de aktivitetsniveauer, vi så før Covid-19 pandemien,” udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for H1 2021 for SKAKO A/S.

Omsætningen på 90,5 mio. kr. i Q2 2021 steg med 5,3% i forhold til Q1 2021 og med 20,8% i forhold til Q2 2020, mens omsætningen i H1 2021 steg med 2,1% i forhold til H1 2020.





på 90,5 mio. kr. i Q2 2021 steg med 5,3% i forhold til Q1 2021 og med 20,8% i forhold til Q2 2020, mens omsætningen i H1 2021 steg med 2,1% i forhold til H1 2020. Bruttomarginen på 23,9% i Q2 2021 faldt med 0,6 procentpoint i forhold Q1 2021 og med 2,3 procentpoint i forhold til Q2 2020, mens bruttomarginen i H1 faldt med 1,0 procent i forhold til H1 2020.





på 23,9% i Q2 2021 faldt med 0,6 procentpoint i forhold Q1 2021 og med 2,3 procentpoint i forhold til Q2 2020, mens bruttomarginen i H1 faldt med 1,0 procent i forhold til H1 2020. Resultat af primær drift (EBIT) på 4,1 mio. kr. i Q2 2021 steg med 19% i forhold til Q1 2021,men faldt med 8,3% i forhold til Q2 2020, mens EBIT-resultatet i H1 2021 faldt med 25% i forhold til H1 2020.





på 4,1 mio. kr. i Q2 2021 steg med 19% i forhold til Q1 2021,men faldt med 8,3% i forhold til Q2 2020, mens EBIT-resultatet i H1 2021 faldt med 25% i forhold til H1 2020. Resultat efter skat udgjorde for Q2 2021 3,4 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i Q1 2021 og 3,9 mio. kr. i Q2 2020, mens resultatet efter skat i H1 2021 udgjorde 5,7 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i H1 2020.





udgjorde for Q2 2021 3,4 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i Q1 2021 og 3,9 mio. kr. i Q2 2020, mens resultatet efter skat i H1 2021 udgjorde 5,7 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. i H1 2020. Pengestrømmene fra driften udgjorde for Q2 2021 7,8 mio. kr. mod -6,8 mio. kr. i Q1 2021 og 4,5 mio. kr. i Q2 2020, mens pengestrømmene fra driften i H1 2021 udgjorde 1,0 mio. kr. mod -0,6 mio. kr. i H1 2020.



Reduktion i leverandørgæld og forudbetalinger fra kunder samt lettere stigende varelagere medfører at periodens pengestrømme er lavere end periodens resultat.

udgjorde for Q2 2021 7,8 mio. kr. mod -6,8 mio. kr. i Q1 2021 og 4,5 mio. kr. i Q2 2020, mens pengestrømmene fra driften i H1 2021 udgjorde 1,0 mio. kr. mod -0,6 mio. kr. i H1 2020.

Ordreindgangen på 82,4 mio. kr. steg med 4,9% i forhold til Q1 2021 og 8,4% i forhold til Q2 2020, mens den i H1 2021 faldt med 0,4% i forhold til H1 2020. Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af H1 2021 76,4 mio. kr., hvilket er et fald på 32% i forhold til udgangen af H1 2020 (112,5 mio. kr. ultimo H1 2020). Ordreindgangen i H1 2021 og ordrebeholdningen ved udgangen af H1 2021 er negativt påvirket af den usikkerhed, som Covid-19 medfører.





på 82,4 mio. kr. steg med 4,9% i forhold til Q1 2021 og 8,4% i forhold til Q2 2020, mens den i H1 2021 faldt med 0,4% i forhold til H1 2020.

Forventninger til 2021

Vi forventer fortsat et resultat af den primære drift (EBIT) på 18-23 mio. kr. i 2021.

Som følge af Covid-19’s uforudsigelige og dynamiske udvikling samt indvirkning på økonomier verden over, er denne forventning behæftet med større usikkerhed end normalt. Forventningen er baseret på en fortsat gradvis forbedring af forretningssituationen i 2021 uden begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

Vedhæftet fil