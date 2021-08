Augmentation de 15% de la teneur en or obtenue dans les premiers résultats des réanalyses sur la propriété Cheechoo, Québec

English French

MONTRÉAL, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer les premiers résultats des réanalyses de forages historiques sur la propriété aurifère Cheechoo à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Un total de 359 échantillons a été réanalysé sur 1 kg de matériel chacun au laboratoire d’Agat avec la technique de lixiviation «LeachWELL». Les résultats d’analyses montrent une augmentation de la teneur en or d’environ 15% par rapport aux analyses antérieurement réalisés sur 50 g de matériel.



Les données statistiques comparatives obtenues sont :

Hausse de 21% en moyenne de la teneur en comparant chaque paire d’analyse,

en moyenne de la teneur en comparant chaque paire d’analyse, Hausse de 15% de la teneur médiane qui passe de 0,33 g/t à 0,38 g/t,

de la teneur médiane qui passe de 0,33 g/t à 0,38 g/t, Hausse de 17% en faveur des analyses sur 1 kg selon la courbe de tendance linéaire du graphique Q-Q (quantile-quantile).



Au 50g (g/t) Au 1kg (g/t) Moyenne totale 0,51 0,53 Moyenne sans teneurs aberrantes (4) 0,41 0,47 Médiane 0,33 0,38 N (nombre d’échantillons) 359 359

La teneur moyenne présentée dans le tableau (0,51 g/t / 0,53 g/t) est inférieure à la teneur de la ressource du gîte Cheechoo (0,65 g/t). Cette diminution est due à la sélection des échantillons pour la réanalyse qui exclus la plupart des résultats préexistants supérieurs à 2 g/t, car ceux-ci ont déjà été analysés sur 1 kg de matériel suivant le protocole d’échantillonnage en place sur Cheechoo. Le seuil de sélection des échantillons à réanalyser sur 1 kg a été fixé à 0,2 g/t pour s’approcher de la teneur de coupure défini pour l’estimation de la ressource du projet.

Les travaux antérieurs avaient déjà identifié que les échantillons avec une teneur en or supérieur à 2 g/t montraient une augmentation de la teneur en or lorsqu’ils étaient analysés sur 1 kg de matériel. Les échantillons avec une teneur variant entre 0,2 g/t et 2 g/t représentent environ 38% du total des échantillons utilisés pour la ressource. La présente campagne de réanalyse concerne donc une portion importante des analyses effectué à ce jour sur le projet.

Une infographie accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e82a553-ae2d-4c6c-b786-8846a5b0750b/fr

Ce programme est basé sur des recommandations de Lynda Bloom, Géo., chez Analytical Solution Ltd., une sommité dans le domaine de la géochimie d’exploration et des méthodes d’analyse. Les recommandations étaient d’effectuer des analyses sur des échantillons avec une plus grande masse et d’effectuer une étude statistique menée par les géologues de Sirios. Cette étude indique que la teneur en or mesurée est généralement plus élevée et plus représentative de la véritable teneur en or lorsque la masse de l’échantillon analysé est plus grande que les 50 grammes habituellement utilisés en laboratoire. Cette relation entre la teneur en or mesurée et la grosseur de l’échantillon analysé, typique de l’effet pépite, va de pair avec les observations minéralogiques et les données provenant des différents tests métallurgiques réalisés antérieurement.

Dominique Doucet, fondateur et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « À la suite de ces résultats encourageants les autres phases de réanalyse prévues seront réalisées dans les mois à venir. De plus, une révision du protocole d’analyse sera appliquée à la campagne de forage en cours pour augmenter la quantité d’analyses effectuées sur 1 kg de matériel. Nous pensons que suite à l’exécution de cet important programme de réanalyses, la probabilité que la teneur moyenne en or du gîte Cheechoo soit révisée à la hausse est excellente. Le forage qui sera exécuté cet été et le programme de réanalyse permettront entre autres d’augmenter la qualité du gîte Cheechoo et possiblement sa teneur moyenne en or. »

Contrôle de la qualité analytique

Pour ce programme de réanalyse, 1 kg de matériel de rejet a été prélevé sur d’anciens échantillons de carotte pour être analyse selon la méthode « LeachWELL » au Laboratoire d’AGAT. Cette méthode utilise un équipement de lixiviation accélérée au cyanure utilisant le réactif breveté LeachWELL™ sur 1 kg de matériau pulvérisé et a été réalisée sur une période de lixiviation de 4 heures. Après le processus de lixiviation, le résidu a été filtré et séché. La solution lixiviée a été analysée par ICP-MS pour déterminer la teneur en or et 50 g du résidu ont été analysés par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique. Les analyses sont ensuite combinées pour donner la teneur totale en or de l'échantillon. Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d’échantillonnage. Des matériaux de référence certifiés spéciaux (Assay Pills) ont été utilisés pour assurer un contrôle de qualité adéquat des dosages sur 1 kg de matériel.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources1.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo., géologue sénior, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél. : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

site web : www.sirios.com

1 BBA, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020