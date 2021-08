Sage annonce de nouvelles améliorations apportées à Sage Comptabilité aux clients de petites entreprises du pays, afin qu’ils puissent travailler de façon efficace

English French

TORONTO, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui de nouvelles améliorations apportées à Sage Comptabilité au Canada. Conçu pour mieux répondre aux besoins des clients de petites entreprises, les fonctions et mises à jour récentes, y compris la personnalisation des factures et les autres améliorations d’utilisation, offrent l’automatisation, l’efficacité et l’exactitude pour permettre aux propriétaires de petites entreprises de gérer leurs affaires de n’importe où.



Sage est continuellement à l’écoute des commentaires des clients pour comprendre la façon d’améliorer ses produits et services, afin de permettre aux petites entreprises de prospérer dans un environnement en constante évolution. Outre les améliorations de l’outil de fonctionnalité populaire dans Sage Comptabilité, une expérience client enrichie permet aux propriétaires de petites entreprises de trouver, d’évaluer et de choisir plus facilement le niveau de service qui répond le mieux à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain.

Concernant les entreprises en expansion, les capacités de gestion des stocks du nouveau palier de soutien de Sage Comptabilité Plus, prend en charge les entreprises qui font des affaires à l'international et gèrent des stocks, à l’aide de comptes bancaires multidevises à venir sous peu. De plus, AutoEntry dans Sage Comptabilité automatise et rationalise la saisie des données dans les fonctions de comptabilité et de tenue des comptes, en éliminant les tâches de saisie manuelle de données chronophages, répétitives et exposées aux erreurs.



« Le facteur télétravail n’est pas prêt de disparaître, les propriétaires de petites entreprises ont besoin d’informations pertinentes exactes et en temps réel à portée de main, afin de prendre des décisions plus judicieuses et simplifier leur façon de gérer, » a déclaré Steve Ryujin, Directeur général (intérimaire), Sage Canada. « De plus, à mesure qu’une petite entreprise se développe à partir d'une entreprise individuelle à une entreprise en pleine expansion, ayant des besoins de rapports et de gestion de trésorerie, en passant par une entreprise prospère avec des exigences en multidevise et stocks, Sage peut donc offrir la bonne solution à chaque phase de leur entreprise ».

En plus des nouvelles fonctions et mises à jour, les intégrations à Sage Comptabilité incluent Lightspeed Retail qui permet aux clients de gérer les opérations, d’accepter les paiements, d’interagir avec les clients et de synchroniser l’inventaire physique avec leur boutique de commerce électronique pour gagner du temps et augmenter leurs bénéfices. Zoho Analytics permet aux clients d’obtenir, de combiner et d’analyser les données de Sage et celles des tiers depuis plusieurs sources dans un seul emplacement, tout en améliorant la santé financière avec des informations financières pertinentes de bout en bout. Ces logiciels et les autres applis robustes sont offerts aux clients de petites entreprises dans le Sage Business Cloud Marketplace.



Grâce à une configuration rapide et à la convivialité, Sage Comptabilité se synchronise avec le logiciel bancaire d’une entreprise et propose aux propriétaires et exploitants un aperçu en temps réel de leurs finances. Les entreprises peuvent, entre autres, utiliser Sage Comptabilité pour automatiser la facturation, la gestion des stocks, les rapports financiers, les renseignements fiscaux, et plusieurs autres tâches opérationnelles.

