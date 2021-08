Urbanimmersive annonce les résultats de son troisième trimestre 2021

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son troisième trimestre se terminant le 30 juin 2021. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/.



FAITS SAILLANTS

Pour Q3-21, la Société a généré des revenus de 1 102k$ comparativement à des revenus de 1 661k$ pour Q3-20, une baisse de 559k$ ou 33,7%. Cette diminution de 559k$ s'explique par la baisse des ventes non récurrentes d'équipements de photographie 3D (-565k$) qui ont été fortement gonflées en Q3-20 lors du premier confinement général lié à la crise de la Covid-19 et étant nécessaires pour visiter à distance les propriétés à vendre ;



Dans un marché nord-américain de vendeurs avec peu ou pas de besoins marketing et un nombre historiquement bas d'annonces et de transactions immobilières, les revenus logiciels (SaaS) de la Société sont stables avec une hausse de 1% par rapport à Q3-20 ;



Pour Q3-21, les ventes de visites immersives 3D ont augmenté de 75 % par rapport à Q3-20 ;



Le 6 avril 2021, la Société a clôturé un placement privé sans courtier de 3,0m$. En juin 2021, un plan de croissance accéléré a été adopté et 1,6m$ a été utilisé pour compléter les acquisitions stratégiques de 3 agences de photographie le 30 juin 2021, soit EGP Technovirtuel Inc. (‘EGP’), Graphique ID Solutions Inc. (‘Graphique ID’) et La Clique Mobile. Au 30 juin 2021, les liquidités de la Société totalisaient 2,4m$;



Au cours du trimestre, la Société a commencé à procéder au lancement de sa maison de poupées (‘dollhouse’) qui est dorénavant intégrée à ses visites immersives 3D;



Urbanimmersive a été sélectionné pour présenter UiMeet3D à titre de technologie la plus innovante au Forum 2021 REALTORS® Legislative Meetings Emerging Business and Technology en mai 2021.





PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée le

30 juin 2021 Période de 3

mois terminée le

30 juin 2020 Période de 9

mois terminée le

30 juin 2021 Période de 9

mois terminée le

30 juin 2020 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 3 110 2 631 8 017 6 426

Produits



1 102



1 661 2 981 3 153 CMV et frais directs 369 717 1 017 941 Marge brute

(avant amortissement) 733 944 1 964 2 212 Amortissement 140 125 472 405 Charges opérationnelles 830 592 1 952 1 767 BAIIA** 47 352 191 444 Autres dépenses *** 12 185 1 671 609 Bénéfice net (perte nette) (249 ) 42 (2 132 ) (595 ) Perte nette par action ordinaire

(0,01

)

0,00 (0,02 ) (0,01 )

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** Le BAIIA a été ajusté pour les dépenses non-récurrentes encourues dans le cadre du placement privé (144k$), les frais de constitution d’une filiale (17k$) et les honoraires légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$)

*** L’augmentation des autres dépenses s’explique principalement par l’ajustement non-récurrent requis aux intérêts théoriques et aux justes valeurs des dérivés incorporés aux débentures convertibles suivant leur conversion en actions et ce, pour un ajustement net de 1 599k$ pour les 9 premiers mois l’exercice.

RÉALISATIONS

« Au cours du trimestre, malgré que nous ayons dû naviguer une fois de plus dans un marché immobilier particulièrement difficile, nous sommes satisfaits des résultats accomplis. L’ajout à nos visites immersives 3D d’une maison de poupée (‘dollhouse’) et l’intégration de nos trois premières agences de photographie nous permets de bonifier notre offre de services déjà exhaustive mais surtout d’accentuer l’adoption de nos solutions SaaS telles que nos visites immersives 3D et UiMeet3D. Cet ajout important d’un service de photographie vient du même coup diversifier nos activités et accroître nos revenus et profits.

Compte tenu de la forte croissance observée récemment dans l’utilisation de nos visites immersives 3D et plans de plancher, de notre positionnement sur le marché, de notre bonne situation financière, notamment avec des liquidités de plus de 2,0m$ et un fonds de roulement de 1,5m$, du support de notre banque et d’un retour à la normale attendu dans les activités immobilières, cela nous offre la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre plan de croissance accéléré et nous donne pleinement confiance pour l’avenir d’Urbanimmersive », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction.

Par ailleurs, la Société a également émis 556 000 actions au prix de 0,115$ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre.

Vidéoconférence pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une vidéoconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre 2021 et répondre aux questions à 13h00 (heure normale de l’Est) jeudi le 26 août 2021. Pour participer à la vidéoconférence, veuillez utiliser le lien suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/j/96593306813.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com