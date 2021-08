Un puente de acero modular de Acrow sustituye temporalmente un tramo derrumbado en el norte de Italia

English French German Spanish Italian

PARSIPPANY, N.J., Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, empresa internacional líder en ingeniería y suministro de puentes, señaló hoy que ha proporcionado un puente modular temporal que permite el paso de vehículos durante la rehabilitación de puente Lenzino en el valle del río Trebbia, en el norte de Italia. La región, ubicada en los Apeninos, es un destino turístico muy popular durante todo el año por su belleza natural y su rica historia cultural.



Situado cerca de la pequeña ciudad de Bobbio, el puente Lenzino forma parte de la carretera nacional S.S.45. y permite a los vehículos cruzar el río Trebbia. Este puente de mampostería, construido a finales del siglo XIX, ha sufrido numerosos ajustes estructurales, pero en octubre de 2020, una fuerte inundación provocó el derrumbe del pilar intermedio y dos tramos internos, lo que detuvo inmediatamente el tráfico, que se vio obligado a tomar un desvío de 15 km por carreteras de montaña. El largo desvío era especialmente preocupante dada la pandemia mundial, ya que retrasaba la provisión de servicios médicos de urgencia a las comunidades vecinas.

La Autoridad de Carreteras de Italia (ANAS) se puso manos a la obra inmediatamente para restaurar el puente derrumbado, para lo que contrató a la empresa Pesaresi Giuseppe S.p.A. Al principio del proceso de planificación, se planteó el uso de un puente de paneles temporal que permitiera restaurar el cruce de forma temporal con rapidez, seguridad y eficacia. La resistencia de la solución era un aspecto crítico, ya que debía servir a las comunidades locales durante la reconstrucción del puente dañado, que llevará varios años.

El puente Acrow diseñado para el proyecto es un 700XS® de un solo tramo, de 54,86 metros de largo y 7,35 metros de ancho, con dos carriles para vehículos. Además, está diseñado para cargas pesadas de hasta 44 toneladas métricas de acuerdo con el Eurocódigo.

Como la reapertura de la ruta era tan importante, la construcción del puente se completó en tan solo 12 días, y el puente se abrió al tráfico el 6 de julio. Se prevé que el puente Acrow permanezca en su sitio durante un mínimo de dos años; sin embargo, esto dependerá de cuándo esté listo el nuevo puente permanente y de los desafíos que plantea la ubicación donde se está erigiendo en el valle del río Trebbia.

«Acrow tiene décadas de experiencia en respuesta a crisis en todo el mundo, por lo que es un líder de confianza en la restauración de las vías cruciales de transporte de manera rápida, segura y fiable», explicó Marco Mazzucato, director de desarrollo comercial y proyectos, con sede en las oficinas de Acrow en Roma. «Nuestro fuerte compromiso con la excelencia en el servicio y nuestra capacidad de brindar soluciones personalizadas a los contratistas dieron como resultado el gran éxito de la colaboración con un constructor italiano especializado en acero para realizar la instalación en el menor tiempo posible y con los más altos estándares de calidad y seguridad».

Paul Sullivan, presidente de negocios internacionales de Acrow Bridge, agregó: «Es un privilegio participar en un proyecto de rehabilitación tan importante y único. Si bien hemos instalado puentes Acrow permanentes en Italia durante muchos años, este proyecto es un maravilloso ejemplo de la versatilidad de nuestras estructuras modulares. Diseñadas y fabricadas con acero galvanizado de alta resistencia, y fáciles de transportar e instalar, las soluciones de Acrow están diseñadas para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, tanto permanentes como temporales, con una vida útil de entre 75 y 100 años».

