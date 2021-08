Green Shield Canada lance GSC partout, son nouveau site Web et sa nouvelle appli pour les membres

English French

TORONTO, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Shield Canada (GSC) est heureuse d’annoncer le lancement aujourd’hui de GSC partout, sa nouvelle plateforme Web pour les membres du régime et son appli complémentaire.



GSC partout, qui a exigé dix-huit mois de travail, n’est pas seulement le fruit de l’imagination des équipes de Stratégie numérique et des TI de GSC, c’est aussi une véritable collaboration avec les membres des régimes collectifs et individuels de GSC qui ont joué un rôle clé en conseillant les concepteurs et les développeurs du projet sur la manière dont ils souhaitaient accéder aux services numériques qui leur sont essentiels. Le résultat final est une expérience numérique qui simplifie la soumission en ligne des demandes de règlement et l’accès aux renseignements, qu’il s’agisse de vérifier une couverture, de rechercher des professionnels de la santé locaux approuvés par GSC ou d’explorer les services de soins de santé de la Clinique numérique de GSC.

Au début du projet, GSC a examiné ses données de reconnaissance vocale pour trouver les mots les plus courants que les utilisateurs des anciennes plateformes Web et mobiles utilisaient dans leurs conversations avec les agents du Centre de service à la clientèle lorsqu’ils avaient du mal à accomplir une tâche en ligne. Ces indices ont permis d’identifier les domaines les plus importants pour la reconstruction des plateformes. L’étape suivante a consisté à faire appel à un groupe de discussion composé de membres du régime de GSC pour fournir des commentaires en temps réel sur le projet aux concepteurs du site Web, afin de garantir un langage clair et une navigation simplifiée dans tout le site.

« Il est trop restrictif de dire que les membres du régime ont regardé par-dessus nos épaules pendant que nous construisions GSC partout, explique David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC. Ils étaient juchés sur nos épaules et nous parlaient à l’oreille lorsque nous leur avons présenté nos idées pour réduire le nombre de pages et de clics nécessaires pour soumettre des demandes de règlement, vérifier l’admissibilité et accéder à des services de soins de santé novateurs. Nous avons certainement dû laisser nos ego à la porte pour ces séances de commentaires virtuels, car les membres du régime avaient beaucoup à dire et, en fin de compte, ils ont profondément influencé le produit final lancé aujourd’hui ».

GSC partout sera l’endroit où des millions de Canadiens se rendront pour accéder aux soins de santé dont ils dépendent, eux et leur famille. Le site Web et l’appli devraient jouer un rôle de plus en plus important compte tenu de la crise sanitaire qui sévit depuis un an et demi.

« Nous sommes heureux que ce projet majeur, réalisé entièrement grâce à un travail d’équipe virtuel, voie le jour alors que nous sortons des moments les plus sombres de la pandémie, ajoute M. Willows. Comme nos membres du régime le constateront avec GSC partout, l’accès à une meilleure santé – l’objectif ultime et déclaré de GSC – reste tout à fait prioritaire. »

