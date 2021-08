ContextVision: Vurderer å skille ut digital patologi med notering på Euronext Growth

English Norwegian

STOCKHOLM – 26. august 2021 – Styret i ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling og beslutningsstøtteverktøy innen digital patologi, har i dag besluttet å gjennomgå selskapets struktur. I den forbindelse er det satt i gang arbeid med å vurdere en utskillelse av virksomheten innen digital patologi, med et mål om å notere den nye enheten på Euronext Growth på Oslo Børs. Gjennomgangen forventes å være avsluttet innen utgangen av fjerde kvartal 2021.

Styret i ContexVision mener at en splittelse av selskapet – den ene bestående av den tradisjonelle billedbehandlingsvirksomheten (Medical Imaging) og den andre armen bestående av beslutningsstøtteverktøy innen digital patologi, vil kunne sette fart på den langsiktige veksten og gi økt suksess til begge enhetene, og dermed skape betydelig merverdi for aksjonærene.

Sterk differensiert investorappell

Siden selskapets oppstart for nesten 40 år siden, har ContextVision blitt en global markedsleder innen bildeforbedring, som en pålitelig partner for ledende produsenter av ultralyd, røntgen og MR-utstyr rundt om i verden. Siden 2015 har selskapet vært en av pionerne innen digital patologi, som utvikler beslutningsstøtteverktøy for diagnostisering av prostatakreft ved hjelp av kunstig intelligens og dyp læring.

«Vi mener det er på tide å vurdere å opprette to separate selskaper. Så langt har vi hatt stor fordel av å være én enhet, men fremover tror vi at selskapet kan blomstre mer i to ulike enheter. Vi har nådd et stadium hvor det er vårt ansvar å vurdere om fullt strategisk fokus på hver virksomhet blir viktigere enn synergiene som oppnås ved å fortsette som ett selskap», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

«Styret og ledelsen har en stund sett på en splittelse som en naturlig utvikling av selskapet for å maksimere potensialet og den langsiktige aksjonærverdien. Ved å splitte ContextVision dannes to rene investeringsalternativer med en spennende fremtid og en sterk differensiert investorappell», sier styreleder Olof Sandén i ContextVision.

Økt etterspørsel etter kjerneprodukter

Selskapets kjernevirksomhet, Medical Imaging, har aldri vært så sterk som nå, og har levert marginer på rundt 40 prosent årlig de siste par årene.

«Vi ser en økende etterspørsel etter våre bildekvalitetsprodukter og tror fullt fokus uten forstyrrelser fra utviklingen av ny teknologi, vil være bra for å videreutvikle Medical Imaging -virksomheten hvor ContextVision har en unik markedsledende posisjon», sier Palm.

ContextVision lanserte selskapets første digitale patologiprodukt, INIFY Prostate Screening i fjor. Når går det over i neste fase, blir behovet for økt fokus innen hele organisasjonen, klar.

«INIFY Prostate er vårt første digitale produkt og døråpner. Det vil bli videreutviklet ikke bare for prostatakreft, men også for flere kreftformer som tykk- og endetarmskreft (kolorektal). I tillegg vurderer vi også andre forretningsmuligheter som digitalisering av patologi gir. Markedet modnes trinn for trinn, og det har et enormt potensial», sier Palm.

INIFY prostata lar patologene fokusere tiden sin på prøver med mistenkelig kreft og minimere tiden brukt på godartede vev. Det vil lette transformasjonen av klinisk patologi til en digital øvelse, og til slutt tilby forbedret arbeidsflyt og mye høyere kvalitet og standardisering. Forutsigelsesmotoren i produktet er bygget på dype læringsalgoritmer og tilbyr toppnøyaktighet på et pikselnivå. Den er opplært av data generert med sin patenterte MasterAnnotation (TM) metode og verifisert av topp patologer.

«Vurderingen av en splittelse, igangsatt etter vedtaket fra styret, vil bli utført i løpet av høsten, og vi anslår å kommunisere en endelig avgjørelse med detaljer innen utgangen av året», sier Palm.

Fredrik Palm vil lede gruppen som nå skal vurdere en eventuell splittelse.

Selskapet inviterer til en spørsmål/svar runde via videolink på 1. september @ 10.30-11.00 – bruk linken under for å registrere deg:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1160618503231913741

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com .

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

