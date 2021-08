Selskabsmeddelelse Nr. 11/2021

København, 26. august 2021







Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2021

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2021. Rapporten er urevideret.

Det første halve år af 2021 er primært blevet brugt på at sikre det fremtidige fundament for selskabet og dermed grundlaget for at realisere forretningspotentialet i selskabets platform til Event Management. Det har handlet om at få den fornødne finansiering på plads, samt påbegynde eksekveringen af den reviderede salgs- og udviklingsstrategi.

Selskabet har i første halvår af 2021 realiseret et underskud på DKK 5,3 mio. En stor del af underskuddet kan dog henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med afviklingen af gamle forpligtelser og genrejsningen af selskabet. Korrigeret for disse ekstraordinære udgifter på samlet DKK 2,0 mio. er underskuddet for første halvår på DKK 3,3 mio.

Resultat afspejler, at effekten af den genstartede salgsindsats fra 2. kvartal først vil vise sig i andet halvår af 2021 – og at det er lykkes at reducere de løbende udgifter i selskabet med 35 pct.

Overtegnet emission. Finansiering på plads.

I foråret udbød Conferize 77,3 mio. stk. nye aktier og modtog tegningsønsker for i alt 86,0 mio. stk. nye aktier. En overtegning på 111 pct., hvormed Conferize blev sikret et bruttoprovenu på DKK 17,0 mio.

Emissionen viste en grundlæggende tro i markedet på produktet, selskabet og det nye team bag Conferize. Med provenuet og en slankere og mere effektiv organisation er der blevet skabt den fornødne arbejdsro omkring selskabet i forhold til at realisere forretningspotentialet i platformen.

Ændret salgsfokus. Genrejsning og re-positionering.

I begyndelsen af året blev de første skridt til at re-positionere Conferize i markedet. Der blev lanceret en ny hjemmeside, en ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment.

Der blev i første halvår af 2021 endvidere etableret en ny salgsorganisation i selskabet. Salgsorganisationen forventes yderligere styrket over de kommende måneder.

Med en konkurrencedygtig prissætning og en platform, der sparer tid for den enkelte arrangør fra dag ét, så er salgsstrategien indledningsvis funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden. Men med tiden vil Conferize udforske mulighederne for at definere og dominere vertikaler i markedet.

Udbruddet af Covid-19 og det følgende kollaps af eventmarkedet i 2020, præger fortsat markedssituation i 2021. Der er fortsat global afholdenhed i forhold til afholdelse af fysiske events, skønt man så småt kan begynde at spore en spirende optimisme på baggrund af den løbende vaccination af verdens befolkninger.

Selskabet oplever således stadigt stigende interesse for platformen. Salgsindsatsen er genstartet i 2. kvartal 2021, og salgsindsatsen er derfor ikke reflekteret i de første 6 kalendermåneder af 2021, men indsatsen begynder at vise de ønskede resultater i begyndelsen af 2. halvår af 2021.

Fokus er således fortsat på de professionelle eventarrangører, der mangler et værktøj til at effektivisere og optimere deres hverdag, og som er villige til at betale for det. Det er Conferizes naturlige plads og med en platform, der sparer tid fra dag ét, er det fortsat ledelses vurdering, at der er et stort potentiale for platformen på såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked.

Ny udviklingsmodel. Strategiske partnerskaber.

Med genrejsningen af selskabet er der blevet etableret en ny model for den videre udvikling af platformen. Der er etableret et udenlandsk tech team og indgået flere strategiske partnerskaber.

Ambitionen er at levere en moderne, komplet og åben platform. Conferize søger derfor at etablere stadigt flere partnerskaber med markedsledende værktøjer indenfor hver deres felt, så Conferize platformen i stadigt højere grad integrerer naturligt ind i kundernes hverdag – og indgår i økosystemer omkring markedsledende værktøjer.

Conferize har senest indgået strategisk partnerskab med danske Fairkey (leadcapture og messesystemer). Herudover fortsætter dialogen de kommende måneder med flere globale tech-selskaber.

Forventet udvikling

Ledelsen vurderer, at Conferize med styrket salgsorganisation, en skalérbar og billig udviklingsmodel og stærke partnerskaber vil kunne etablere et positivt cash indenfor en periode på 24 måneder – og dermed blive selvfinansierende.

Hovedtal for 2021 H1 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

01.01.2021- 01.01.2020- 30.06.2021 30.06.2020 DKK DKK Nettoomsætning - 26.400 Andre driftsindtægter 510.226 747.916 Vareforbrug (96.729) (80.228) Andre eksterne omkostninger (2.695.484) (1.870.939) Bruttoresultat (2.281.987) (1.176.851) Personaleomkostninger (1.582.559) (1.653.340) Af- og nedskrivninger (1.564.601) (1.654.259) Driftsresultat (5.429.147) (4.484.450) Andre finansielle indtægter - 585 Andre finansielle omkostninger (30.043) (53.383) Resultat før skat (5.459.190) (4.537.248) Skat af periodens resultat 168.323 722.093 Periodens resultat (5.290.867) (3.815.155)

Balancen: Aktiver

30.06.2021 30.06.2020 DKK DKK Immaterielle anlægsaktiver 10.678.689 11.585.210 Materielle anlægsaktiver 31.405 90.654 Finansielle anlægsaktiver 159.548 225.829 Anlægsaktiver 10.869.642 11.901.693 Tilgodehavender 2.084.659 2.609.731 Likvide beholdninger 14.117.613 8.612.416 Omsætningsaktiver 16.202.272 11.222.147 Aktiver i alt 27.071.914 23.123.840

Balancen: Passiver

30.06.2021 30.06.2020 DKK DKK Egenkapital 23.961.856 18.434.485 Hensatte forpligtelser - - Gældsforpligtelser 3.110.058 4.689.355 Passiver i alt 27.071.914 23.123.840

Egenkapitalopgørelse

30.06.2021 30.06.2020 DKK DKK Egenkapital primo 12.996.418 22.217.576 Kapitalforhøjelse 17.007.005 32.064 Egenkapitalomkostninger (750.699) Overført til reserver - - Periodens resultat (5.290.867) (3.815.155) Egenkapital ultimo 23.961.856 18.434.485

Pengestrømsopgørelse

01.01.2021- 01.01.2020- 30.06.2021 30.06.2020 DKK DKK Pengestrømme vedr. primær drift (4.867.872) (4.084.745) Pengestrømme vedr. drift (4.897.915) (4.137.543) Pengestrømme vedr. investeringer (721.678) (3.302.981) Pengestrømme vedr. finansiering 16.256.306 32.064 Ændring i likvider 10.636.713 (7.408.460) Likvider primo 3.480.900 16.020.876 Likvider ultimo 14.117.613 8.612.416

Aktierelaterede nøgletal

31.06.2021 30.06.2020 Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,21 0,48 Resultat efter skat pr. Aktie, DKK (0,05) (0,10) Antal aktier, ultimo 115.956.855 38.652.285 Antal aktier, gns. over perioden 51.536.380 38.438.525





Den fulde delårsrapport kan findes på siden: invest.conferize.com.

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2021 d. 17. marts 2022.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com





Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

