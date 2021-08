Finnish English

Scanfil Oyj Pörssitiedote 27.8.2021 klo 8.00

Scanfil suunnittelee Kiinan Suzhoun tehtaansa kaksinkertaistamista



Scanfil on päättänyt aloittaa Kiinan Suzhoun tehtaan laajennushankkeen suunnittelun. Nykyisen tehtaan mahdollisen laajennusinvestoinnin koko on arvioilta 6 milj. euroa ja rakennustöiden arvioitu aloitus tapahtuisi vuonna 2022.

”Asiakaskysyntä on kasvanut koko vuoden ja meillä on selkeitä merkkejä vahvasta kysynnästä myös tuleville vuosille”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. ”Meidän investointimallimme Suzhoussa on joustava. Asiakaskysynnän kasvaessa pystymme kasvattamaan investointeja sekä tuotantoa asteittain. Vuonna 2018 toteutimme Puolassa Sieradzissa vastaavanlaisen investoinnin ja se on ollut menestys.”

Suzhoun tehtaan nykyinen kokonaispinta-ala on noin 17 000 m², josta tuotanto- ja varastotilaa on noin 10 000 m². Mahdollinen laajennusinvestointi nostaa tuotanto- ja varastotilan määrää noin 11 000 m². Suzhoun tehdas tekee elektroniikkaa sekä järjestelmäintegraatioita. Se palvelee laajasti erilaisia globaaleja asiakkuuksia etenkin Advance Consumer Applications - ja Medtech & Life -asiakkuuksia

Suzhou on moderni ns. close-to-customer-market -tehdas, joka on erikoistunut palvelemaan vaativia globaaleja ja paikallisia asiakkaita.



