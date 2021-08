MT Højgaard Holding A/S: Resultater som ventet – forventninger til året fastholdes

English Danish

MT Højgaard Holding A/S offentliggør delårsrapporten for 1. halvår 2021 med følgende hovedpunkter:

RESULTATER I 1. HALVÅR SOM VENTET

Omsætningen steg 14% til 3.289 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2020, hvoraf ca. 8% var organisk. Væksten i 2. kvartal var 24%.

Driftsresultatet* i halvåret var næsten uændret med 41 mio. kr., og overskudsgraden* var 1,2%.

Indtjeningen var påvirket af tab ved projektejendomssalg, nedskrivninger på projekter, højere salgs- og tilbudsomkostninger samt klargøring af projekter der er solgt eller ventes solgt med opstart i 2. halvår. Effekten var størst i 2. kvartal, hvor driftsresultatet blev 21 mio. kr.

Resultatet af fortsættende aktiviteter før skat blev 6 mio. kr. mod -1 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Periodens resultat blev 6 mio. kr. mod 78 mio. kr. i 1. halvår 2020, hvor salget af Lindpro i 2020 bidrog med 79 mio. kr. under resultat af ophørt virksomhed.

STIGENDE ORDREINDGANG OG -BEHOLDNING

Halvårets ordreindgang var 4,8 mia. kr., 64% højere end i 1. halvår 2020. Væksten var 89% i 2. kvartal.

Ordrebeholdningen var ultimo juni steget til 9,7 mia. kr. fra 6,6 mia. kr. på samme tid sidste år og 8,2 mia. kr. ved årsskiftet.

Hertil kommer vundne, men ikke kontraherede ordrer i størrelssordenen 4 mia. kr. og den fremtidige aktivitet i de strategiske rammeaftaler.

UÆNDREDE FORVENTNINGER TIL 2021

MT Højgaard Holding fastholder forventningerne om tocifret vækst i omsætning og driftsresultat.

Omsætningen ventes uændret at stige 13% til 6,8 mia. kr. fra 6,0 mia. kr. i 2020.

Driftsresultatet* ventes uændret at stige 29% til 160 mio. kr. fra 124 mio. kr. i 2020.

Den forventede fremgang i 2. halvår vil blive drevet af den nye ordreportefølje, bedre marginer, højere kapacitetsudnyttelse og markant stigende indtægter fra salg af projekter og projektejendomme.

93% af årets forventede entrepriseomsætning var kontraheret ultimo juni.

Positive markedsforhold i Danmark, mens Covid-19 fortsat ventes at påvirke den internationale forretning.

”Den stærke ordreindgang viser, at vi er konkurrencedygtige, og at der er god efterspørgsel på de områder, hvor forretningsenhederne har noget særligt at byde på. Med den samlede ordreportefølje er vi godt i gang med at lægge en solid bund under de kommende års aktivitet, og indsatsen fortsætter. Resultatmæssigt er vi, hvor vi skal være. Vi har hele tiden sagt, at 2021 ville blive bagtungt, og vi regner uændret med en betydeligt bedre indtjening i 2. halvår i takt med, at vi øger produktionen, udnytter kapaciteten bedre og sælger flere egenudviklede projekter,” siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding.

Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil: Delårsrapport 1. halvår 2021.

* Driftsresultat og overskudsgrad præsenteres før særlige poster og særlige afskrivninger (afskrivninger på merværdierne på kunderelationer, varemærke og ordrebeholdning ved virksomhedskøb)

