Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

STOCKWIKS LÅNGSIKTIGA EXPANSION FORTSATTE UNDER DET ANDRA KVARTALET



I maj förvärvades MittX aluminiumproffset AB, ett välrenommerat industriföretag verksamt inom design, utveckling och tillverkning av ljusbågar för montering på entreprenad- och lantbruksmaskiner. Bolaget passar mycket väl in i vår strategi att förvärva välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. MittX har fått en flygande start inom Stockwikfamiljen, vilket kommer avspeglas i Industrisegmentets vinstutveckling framöver. Stockwik genomförde även en riktad nyemission vilken inbringade såväl 143 MSEK som nya starka ägare. Under det andra kvartalet föll dock rörelseresultatet (EBITA) jämfört med det första kvartalet i år, vilket såklart är en kortsiktig utveckling vi inte är nöjda med. Ett par större anläggningsprojekt inom Fastighetsservice tynger resultatet. Felräkning av fraktioner och därmed högre kostnader för massor i samband med grundarbeten utgör den huvudsakliga förklaringen. Rutinerna kring detta är skärpta. Dessa projekt är också avslutade under kvartalet och kommer sålunda inte att ytterligare belasta resultatet framgent.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 621,9 MSEK i nettoomsättning och 61,2 MSEK i EBITDA. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 209,9 MSEK samt att nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader proforma uppgick till 3,4x. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma ett EBITA om 39,1 MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

Nettoomsättningen uppgick till 263,7 (194,7) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,4 (17,5) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 12,6 (10,1) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 (6,4) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till -14,5 (-1,4) MSEK, varav -18,4 (-11,1) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag

Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -2,74 (-0,33) SEK, efter utspädning till -2,74 (-0,33) SEK

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2021

Nettoomsättningen uppgick till 145,2 (98,4) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,2 (11,4) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 4,8 (7,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,9 (5,8) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till -6,9 (2,1) MSEK, varav -9,3 (-5,6) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag

Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -1,24 (0,49) SEK, efter utspädning till -1,24 (0,39) SEK

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

