ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.8.2021 KLO 9.30

ROBIT YHTEISTYÖHÖN HIIHTÄJÄ HILLA NIEMELÄN KANSSA

Robit on solminut sponsorointi- ja yhteistyösopimuksen 20-vuotiaan hiihtäjälupauksen Hilla Niemelän kanssa.

Lempäälästä kotoisin oleva, nykyään Vuokatissa asuva ja harjoitteleva Hilla Niemelä on yksi Suomen hiihtopiirien nopeimmin nousevista nuorista lupauksista. Niemelä aloitti hiihtouransa Lempäälän Kisan riveissä, josta hänet myöhemmin napattiin vahvistamaan Ikaalisten Urheilijoita, jonka riveissä hän on tänäkin päivänä. Niemelä on ehtinyt olla osana Suomen nuorten maajoukkuetta sekä edustanut Suomea mm. kahdesti U20 MM -kilpailuissa Lahdessa ja Vuokatissa sekä U18 Euroopan Olympiafestivaaleilla Sarajevossa.

Robit haluaa olla tukemassa paitsi huippu-urheilua, myös lasten ja nuorten liikuntaa. Robitin ja Niemelän yhteistyön pohjana onkin yhteinen arvopohja sekä yhdessä tuotetut sisällöt. Käytännössä yhteistyöhön kuuluvat perinteisen logonäkyvyyden lisäksi merkittävässä määrin Niemelän harjoittelua, kilpauraa, kehittymistä, tavoitteita, ajankohtaisia asioita sekä tulevaisuuden odotuksia koskevat säännölliset päivitykset medioissa.

”Hienoa päästä mukaan tukemaan Hillan uraa. Huippu-urheilussa ja Robitin kehityksessä on paljon yhteistä. Molemmat vaativat pitkäjänteistä työtä ja vahvaa arvopohjaa. Robitin brändilupaus Further.Faster. sopii hyvin kuvaamaan myös nuoren urheilijan pyrkimystä kohti omaa huipputasoaan”, toteaa Tommi Lehtonen, Robit Oyj:n toimitusjohtaja.

”Olen erittäin innoissani ja kiitollinen alkavasta yhteistyöstä Robitin kanssa. On hienoa saada lähiyritykseni mukaan tukemaan ja mahdollistamaan urheiluani huipputasolla”, toteaa Hilla Niemelä.

Kilpailukauden alkaessa Niemelän katse on etenkin U23 MM -kilpailuissa Zakopanessa talvella 2022. Myös aikuisten ja nuorten SM-kilpailut ovat ensi talven pääkilpailuja, joihin Niemelä keskittyy. Tulevaisuudessa Niemelä tavoittelee omaa maksimaalista suorituskykyä hiihtäjänä ja tämän myötä mahdollisesti edustaa ja menestyy talviolympialaisissa 2026 Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa.





Kuva: Hilla Niemelä (oikealla), 20-vuotias hiihtäjälupaus, ja Kari Alenius (vasemmalla), Robit VP Finland, iloitsevat sponsorointi- ja yhteistyösopimuksen myötä alkavasta yhteistyöstä.

