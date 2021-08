Aino Health AB (publ):  Aino Health tecknar medlemskap i CSR Sweden

English Swedish

Stockholm 27/8 - 2021

Aino Health tecknar medlemskap i hållbarhetsplattformen CSR Sweden. Tillsammans hoppas man kunna bidra till fler hållbara arbetsplatser i Sverige.

“Vårt innovation är en lönsamhetsaffär för både arbetsgivare och anställda. Med våra datadrivna verktyg kan vi öka produktiviteten för arbetsgivare och samtidigt förbättra arbetslivet för miljontals svenskar. Med bättre lönsamhet blir företag mer stabila, uthålliga och kan därmed ta ett större ansvar för hela sin produktionskedja”, säger Jyrki Eklund, VD, Aino Health.

“För CSR Sweden och våra medlemsföretag har hållbarhet och ansvar utifrån arbetsgivarperspektivet alltid stått högt upp på dagordningen. För oss känns det oerhört spännande att en innovativ och trovärdig HR- Tech aktör som Aino tar plats bland våra medlemmar. Aino är också ett tydligt exempel på att nya digitala verktyg kan ta oss framåt i flera av hållbarhetsmålen”, säger Marianne Bogle, Executive Director, CSR Sweden

“För Aino känns det både hedrande och spännande att accepteras som medlem i CSR Sweden, en av Europas absolut främsta plattformar för arbetet med näringslivets ansvarsfrågor. Med hög trovärdighet, intellektuell höjd, mod och integritet. Vi ser fram emot ett kvalitativt utbyte tillsammans med de andra medlemsföretagen och att få vara med i CSR Swedens påverkansarbete gentemot politiken, både i Sverige, Europa och globalt,” säger Jyrki Eklund, VD, Aino Health. 





Om Aino Health:

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets system med SaaS-plattform och tillhörande tjänster minskar all sjukfrånvaro drastiskt, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda. Den kraftfulla effekten kommer när hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Om CSR Sweden:

CSR Sweden är en del av CSR Europe som organiseras under Europaparlamentet. Sedan 2003 verkar man utifrån sin bas i Stockholm för att svenska företag ska vara med och leda vägen till ett fullt ut hållbart näringsliv in i framtiden. Genom att utbilda, opinionsbilda och påverka politiska beslut har man etablerat sig som en av de mest respekterade aktörerna i hållbarhetsfrågor. CSR Swedens medlemsföretag är: Vattenfall, IBM, SAS, Postnord, Löfbergs, Svenska Spel, SJ, Sodexo, LKAB, Vinge, Skellefteå Kraft, E.on, Tieto Evry samt nu även alltså Aino Health. CSR Sweden är även grundare av The Academy for Human Rights in Business under ledning av Parul Sharma.





För ytterligare information och intervjuer vänligen kontakta:

Marianne Bogle, VD CSR Sweden

+46 76 215 7122

marianne.bogle@csrsweden.se

Jyrki Eklund, VD Aino Health

+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser

Erik Penser Bank

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se