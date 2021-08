Meddelelse nr. 13/2021: Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2021

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2021.

Resumé:

Resultatet for 1. halvår 2021 blev på DKK 46,3m før og efter skat, svarende til et afkast på 14,7% og en stigning i indre værdi på DKK 0,13 pr. aktie, når der korrigeres for udbetalt udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.

Strategic Investments A/S’s resultat for 2. kvartal 2021 blev på DKK 24,1m før og efter skat, svarende til et afkast på 7,1%.

Selskabets egenkapital var d. 30. juni 2021 DKK 355,6m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 1,05 pr. aktie.

I overensstemmelse med normal praksis offentliggjorde Strategic Investments A/S d. 4. august 2021 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. juli 2020. Indre værdi steg i juli 2021 med DKK 0,05 pr. aktie til DKK 1,10 pr. aktie svarende til et afkast på 4,7%.

Strategic Investments A/S langsigtede målsætning er uændret over tid at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

