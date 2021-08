Halvårsrapport 1. halvår 2021

Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2021 – 27. august 2021

Halvårsrapport 2021

NewCap ønsker at udnytte option på førtidig opgørelse og indfrielse af earn out aftale

Den væsentligste begivenhed i 1. halvår 2021 er, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 – 2021, at NewCap har valgt at indlede voldgiftssag mod modparten i earn out aftalen vedrørende kapitalforvaltningsaktiviteter om NewCaps adgang til at udnytte en option om førtidig opgørelse og betaling af earn out. Et positivt udfaldt af denne voldgift vil fremme NewCaps muligheder for tidligere udlodning af udbytter, mens et negativt udfald i modsat fald vil betyde, at den eksisterende earn out aftale fortsætter uændret.

NewCap udbetaler ekstraordinært udbytte på DKK 0,25 pr. aktie i alt DKK 31,5 mio. mod tidligere udmeldt DKK 25 – 30 mio.

Finansielle highlights for 1. halvår 2021

Resultat efter skat DKK -3,3 mio. (DKK -15,2 mio.) før tilbageførsel af valutakursreserve via egenkapitalen/totalindkomstopgørelsen

Egenkapitalen er opgjort til DKK 101,0 mio. (DKK 104,4 mio. pr. 31. december 2020) før ekstraordinært udbytte

Forventninger til fremtiden

Som følge af, at der er realiseret ekstraordinære driftsposter i 1. halvår 2021 ændres resultatmål nu til resultat før finansielle poster, der også indeholder disse forhold, og der forventes for hele 2021 DKK -4,7 - -5,3 mio. Der er ikke heri indregnet ændring af forventninger til de forhold, der var indeholdt i de tidligere oplyste forventninger til hele 2021.

For yderligere information kontakt venligst

Peter Steen Christensen på +45 23705885 eller info@newcap.dk

Vedhæftede filer