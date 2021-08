Les Métaux NioBay annonce une mise à jour sur le programme de forage de son projet James Bay Niobium

English French

MONTRÉAL, 27 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur les questions d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone (« ESGI »), est heureuse d’annoncer qu’elle a attribué le contrat de forage à Forage G4 (« G4 ») pour un total estimé de 12 000 mètres. Le forage commencera au T4-2021 et se terminera au T1-2022. G4 sera soutenu par Expedition Helicopters Inc. de Cochrane, en Ontario (« Expedition »). G4 et Expedition ont tous deux des relations d’affaires en coentreprise avec des entreprises enregistrées de la communauté de Moose Cree First Nation (« Moose Cree »).



Tel qu’annoncé précédemment (février 2021), Moose Cree et NioBay ont signé une entente de protection renouvelée et reformulée pour le permis d’exploration délivré par le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario.

La Société a également approuvé l’octroi d’un total de 1 425 000 options d’achat d’actions incitatives aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions accordées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de sept ans à un prix d’exercice de 0,53 $. Les options d’achat d’actions ont été accordées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :