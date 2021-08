Godkendelse af afdelingsfusion og vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Sparinvest

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 14. april 2021 om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed oplyse, at Finanstilsynet har godkendt afdelingsfusionen og vedtægtsændringerne, som blev vedtaget på generalforsamlingen.



Det betyder, at følgende afdelinger vil fusionere

Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling)

Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling)

Ovennævnte afdelingsfusion omfatter følgende andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S

Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A som den ophørende andelsklasse

Nye Obligationsmarkeder KL A som den fortsættende andelsklasse

Afdelingsfusionen er godkendt i overensstemmelse med den fusionsplan og -redegørelse, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2021.

Det skal meddeles, at ombytningsdatoen for fusionen vil blive flyttet fra den 3. september 2021 til den 6. september 2021, da den obligatoriske udlodning i den ophørende afdeling skal foregå inden ombytningsdatoen for at fusionen kan gennemføres.

Den ophørende andelsklasse har sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 31. august, og ombytningen gennemføres den 6. september 2021 på basis af indre værdier pr. 31. august 2021. For yderligere deltaljer om fusionen henvises til sparinvest.dk .

Handlen med den fortsættende andelsklasse vil være suspenderet fra den 1. til 3. september 2021 begge dage inklusive i forbindelse fusionen. Den fortsættende andelsklasse vil kunne handles igen fra den 6. september 2021.

Foreningens gældende vedtægter kan downloades på sparinvest.dk . Der vil snarest blive offentliggjort opdateret prospekt.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Camilla Pop Grøndahl, cpg@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Direktionen

Sparinvest S.A.