Esssex a besoin d’une forte représentation qui revendique une relance axée sur les travailleurs et travailleuses

ESSEX, Ontario, 28 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée pancanadienne du Congrès du travail du Canada s’est rendue à Essex aujourd’hui, où Larry Rousseau a fait du porte-à-porte en appui à la candidate néo-démocrate Tracey Ramsey.



« Ce marché du travail a été plus durement touché par la pandémie que tout autre en Ontario, et le taux de chômage demeure très élevé. De plus, les familles travailleuses ont été doublement touchées par la perte de leur emploi au moment même où le coût de la vie et des logements a monté en flèche », a indiqué Monsieur Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada. « Les syndicats du Canada soutiennent des candidats et candidates comme Tracey Ramsey, car elle se porte toujours à la défense des travailleurs et travailleuses et de leurs familles. »

Les représentants du Congrès du travail du Canada sillonneront le pays pour soutenir les candidats et candidates qui mettent les travailleurs et travailleuses au cœur de leur plan de relance.

« La population s’inquiète du coût élevé du logement et de l’augmentation des coûts de presque tout. Elle s’inquiète d’être laissée pour compte dans la relance post-pandémie. Le taux de chômage chez les femmes de la région a triplé, et un trop grand nombre d’entre elles ont été carrément contraintes de quitter le marché du travail », a ajouté Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les syndicats du Canada exigent de tous les partis qu’ils aient un plan pour remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois et investir pour mettre notre filet de sécurité social à l’épreuve des désastres, de sorte que le logement, les services de garde à l’enfance et les médicaments sur ordonnance soient disponibles et abordables pour tous. »

Au cours des quatre prochaines semaines, Bruske et le CTC interagiront avec les électeurs et électrices et feront campagne pour les candidats et candidates qui ont un plan de relance qui prévoit, entre autres, la création de bons emplois avec des avantages sociaux, des salaires équitables et une voie vers la syndicalisation; le renforcement des soins de santé publics par le biais d’une assurance-médicaments universelle; la consolidation du filet de sécurité social du Canada par des investissements dans le logement et les services de garde à l’enfance à prix abordable; et la lutte contre les changements climatiques de façon à ce qu’aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les syndicats du Canada contribuent à façonner la relance à plancanadien.ca.

