Bilan du Festival Go vélo Montréal 2021

MONTRÉAL, 29 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui à 14 heures, les derniers cyclistes du Tour de l'Île de Montréal ont complété leur boucle de 33 kilomètres. Par une journée absolument parfaite, 9 000 cyclistes ont pris part à une version inédite de ce grand classique à vélo – sans site de départ et d’arrivée unique, mais avec 8 points d’accès répartis sur le parcours – pour découvrir Montréal autrement.

FAITS SAILLANTS



Un Tour de l’Île de Montréal en formule inédite, une réussite!

Cette 36e édition du Tour de l’Île de Montréal fut l’occasion de se retrouver entre amoureux du deux-roues pour animer le plus beau défilé de cyclistes heureux, au cœur de la ville et au rythme du vélo. Tous les éléments étaient réunis aujourd’hui pour faire vivre aux cyclistes un dimanche unique. Le bonheur tout simple de rouler dans les rues d’une ville sans auto et de célébrer, tous à vélo, une rentrée mémorable.



Tour la Nuit : une 22 e édition lumineuse

Le vendredi 27 août, un magnifique train lumineux composé de 8 000 cyclistes s’est déployé sur 22 km de rues sans auto, à l’occasion de la 22e édition du Tour la Nuit. Lumières, habits colorés et cyclistes de tous âges étaient au rendez-vous, sous les étoiles, prêts à illuminer joyeusement la nuit de Montréal.

Défi métropolitain : le classique du début de saison!

Le 31 juillet dernier, 1 650 cyclistes ont pris part au Défi métropolitain en partance de Châteauguay, un magnifique samedi estival pour donner le coup d’envoi des événements du Festival Go vélo Montréal.

Conférence de Christophe Najdovski : Le vélo et la grande transformation de Paris

Comme à chaque année, le festival a mis de l’avant les grands enjeux reliés à la question de la place qu’occupe le vélo dans les grandes villes, notamment à l’occasion de la conférence de Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris, qui a eu lieu en visioconférence le 3 juin dernier. Il est venu faire le point sur les retombées de l’ambitieux Plan vélo 2015-2020 qui a transformé Paris sur le plan de la mobilité.

MERCI!

Merci à tous nos partenaires, aux milliers de cyclistes et de bénévoles ainsi qu’aux citoyens qui ont rendu cette grande fête collective si unique!

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



