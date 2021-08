KBC Groupe: KBC Bank Ireland vend la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, Dublin, 30 août 2021 (8 h 00 CEST, avant ouverture de la Bourse)

KBC Bank Ireland vend la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing

Aucun changement ou mesure dans l'immédiat pour les clients.

Suite à l'annonce le 16 avril 2021 par KBC Groupe et KBC Bank Ireland de leur recherche de possibilités de cession du portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing de KBC Bank Ireland, KBC Bank Ireland peut aujourd'hui confirmer l'obtention d'un accord sur la cession d'un portefeuille de crédits hypothécaires non-performing d'environ 1,1 milliard d'euros (crédits logement, crédits d'investissement immobilier et un nombre limité de crédits non-hypothécaires non performing) dans le cadre d'une transaction financée par des fonds gérés par CarVal Investors ('CarVal').

Après finalisation, Pepper Finance Corporation (Irlande) DAC gérera les crédits en tant que détenteur du titre légal. Pepper est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Après la vente, les clients continueront de bénéficier des mêmes protections juridiques et réglementaires, par exemple en vertu du Code de protection du consommateur (CPC) et du Code de conduite sur les arriérés d'hypothèques (CCMA).

Dans l'immédiat, rien ne change pour les clients. Les clients de KBC Bank Ireland ne doivent prendre aucune mesure consécutive à l'annonce de ce jour. Avant la finalisation de la transaction, KBC Bank Ireland contactera les clients dont le(s) crédit(s) est/sont inclus dans la vente pour les informer du transfert de leur(s) crédit(s).

La transaction a un effet relutif marginal sur le capital, avec un impact combiné (P&L et RWA) sur le ratio CET1 pro-forma 2T21 de KBC Groupe d'environ 2 points de base. Elle aura un impact sur le compte de résultats de KBC Groupe, presque entièrement acté au troisième trimestre 2021, estimé à -0,1 milliard d'euros. Les actifs pondérés par le risque diminuent de 0,8 milliard d'euros.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, se réjouit de la transaction d'aujourd'hui: 'Ces dernières années, KBC Bank Ireland a déjà progressivement réduit son portefeuille legacy de crédits aux entreprises non-performing et son portefeuille de crédits d'investissement immobilier en Irlande. Ces ventes sont aujourd'hui complétées par la cession de la quasi-totalité du portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing. Cette transaction permet à KBC Bank Ireland d'assainir ses activités legacy et de réduire davantage son ratio de crédits non-performing.'

KBC Bank Ireland CEO, Ales Blazek: 'Je suis convaincu que l'accord que nous avons signé sur la vente de la quasi-totalité du portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing, avec Pepper gérant les crédits après la finalisation, offre une solution bonne et durable à nos clients détenant des crédits hypothécaires non-performing. Nous pouvons assurer que tous les clients dont les crédits font part de la transaction continueront à bénéficier des mêmes protections légales et réglementaires, car Pepper est un acteur bien établi sur le marché irlandais. Les clients concernés seront contactés sous peu au sujet des mesures concrètes s'appliquant à eux.'

Note aux rédactions:

CarVal Investors est un gestionnaire d'investissement alternatif mondial établi qui se concentre sur les actifs en difficulté et à forte intensité de crédit et sur les inefficacités du marché. Depuis 1987, l'équipe de CarVal a traversé les cycles du marché du crédit en constante évolution en investissant opportunément 130 milliards de dollars dans 5 550 transactions réparties sur 82 pays. Aujourd'hui, CarVal Investors gère environ 10 milliards de dollars d'actifs en obligations d'entreprises, portefeuilles de crédits, crédits structurés et actifs physiques.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ('Pepper') gérera les crédits après la finalisation en tant que détenteur du titre légal et prêteur officiel. Pepper est réglementé par la Banque centrale d'Irlande, de sorte que tous les clients continueront à bénéficier de toutes les protections réglementaires.

